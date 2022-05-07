18架共機侵擾西南丶東南空域 專家：研判與遼寧艦形成鉗型攻勢

中共昨天派出18架次軍機侵擾我西南空域，部分共機還侵擾到台灣東南空域。（國防部提供）

2022/05/07 13:17

〔記者羅添斌／台北報導〕中國昨天派出18架次軍機襲擾台灣西南丶東南空域，日本自衛隊也監控到中國遼寧號航艦編隊，已經連續3天在西太平洋進行艦載戰機起降演練，態勢並不尋常，軍事專家丶國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，共軍整個實兵操演的場景，可能是與目前在西太平洋的遼寧號航艦戰鬥群聯合，對西太平洋的假想海上大型目標發動鉗形攻勢。

揭仲指出，5月5日與5月6日這二天進入我西南與東南空域的共軍機群，不排除是共軍「體系化打擊機群」正在替後續更大規模的實兵操演進行先期演練，而5月5日曾出現卡-28反潛直升機，由於是艦載反潛直升機，代表除了在西太平洋有遼寧號航艦戰鬥群外，台灣西南方與南方海域應該也有共軍水面艦在執行反潛操演。

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揭仲說，5月5日與5月6日這兩天進入我西南空域的共軍機群中，在定翼機部分都包括運-8反潛機、空警-500預警機、轟-6轟炸機與運-8遠干機；5月6日則是多了殲-11與殲-16戰鬥機各6架，從機群的組成與飛行的路線上，可能是一次大規模「體系化打擊機群」的先期演練。後續階段是否會出現架次數更多、編組更完整（例如包括運油-20空中加油機和殲-10戰鬥機），和戰鬥機護航路線更往台灣南方與東南方空域延伸的大規模實兵操演，格外值得觀察。

揭仲研判，此刻中共海軍的遼寧號航艦戰鬥群正在台灣東方的西太平洋舉行年度例行性戰術操演，由於戰鬥群中納編可發射射程達600公里的鷹擊-18長程反艦飛彈的055型驅逐艦南昌號。因此中共這波「體系化打擊機群」實兵操演的場景想定，也不排除是與遼寧號航艦戰鬥群聯合作戰，從不同方向對假想海上大型目標發動鉗形攻勢；而這個假想海上目標除國軍海軍執行遠海疏泊來保存戰力的艦隊，也可能是從菲律賓海方向接近的美軍艦隊。

揭仲也指出，5月5日出現在西南空域的卡-28反潛直升機，代表有中共海軍的水面艦在附近進行偵潛與反潛操演；而5月6日這些中共軍艦是否也移動至台灣南方和東南方水域，與空中的運-8反潛機進行海空聯合反潛操演，來便掌握此一關鍵「潛艦走廊」的動態，也值得關注。

日本防衛省監控發現，目前在西太平洋演訓的中國遼寧號航艦編隊，已連續3天進行艦載戰機起降演練，態勢極不尋常。（圖：取自日本防衛省網站）

中國轟6型轟炸機昨天侵擾到台灣東南空域進演練，軍事專家揭仲認為，共軍整個實兵操演的場景，可能是與目前在西太平洋的遼寧號航艦戰鬥群聯合，對西太平洋的假想海上大型目標發動鉗形攻勢。（圖：國防部提供）

揭仲認為，後續階段是否會出現架次數更多、編組更完整（例如包括運油-20空中加油機和殲-10戰鬥機），和戰鬥機護航路線更往台灣南方與東南方空域延伸的大規模實兵操演，格外值得觀察。（資料照，揭仲提供）

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