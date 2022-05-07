為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蘇貞昌：現在是正常生活前關鍵一役 國民黨不必汙衊防疫人員

    行政院長蘇貞昌今天（7日）上午視察中央流行疫情指揮中心。（記者田裕華攝）

    行政院長蘇貞昌今天（7日）上午視察中央流行疫情指揮中心。（記者田裕華攝）

    2022/05/07 10:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，行政院長蘇貞昌今天（7日）上午視察中央流行疫情指揮中心，他受訪時表示，現在是全面回復正常生活前的關鍵一役、有正常的陣痛期；他也回擊國民黨連日來對快篩試劑採購的抹黑，表示不必用口水汙衊2年多來辛苦在前線的防疫人員，包括指揮官陳時中。

    蘇貞昌說，防疫一直有隨疫情變化機動因應，縮短隔離天數一定會增加確診人數，雖然99.5%是輕症或無症狀病患，但仍希望民眾遵守防疫規範並配合，也不要過於擔心。

    他指出，目前是恢復正常生活前的關鍵一役，有正常的陣痛期，會影響生活和不便，但政府已有準備足夠的藥品和疫苗，希望大家都能注意防疫、打疫苗，以及減少不必要的口水。

    對於國民黨連日抹黑快篩試劑採購，蘇貞昌說，政府採購快篩試劑都以最低成本價格供應給需要的民眾購買，確診高的縣市也有提供免費的快篩試劑，「採購藥品嚴謹、快篩試劑也一樣，要經過食藥署檢測且要在效期內和時限內進口」。

    蘇貞昌說，只要符合這些條件的快篩試劑，政府都會收購，實在不必用口水汙衊2年多來一直在前線的防疫人員，包括指揮官陳時中。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北京要求結婚登記出示PCR證明 網酸：以前看八字、現在看陰陽
    2022/05/07 10:07

    北京要求結婚登記出示PCR證明 網酸：以前看八字、現在看陰陽
    桃園傳超過30名郵差確診 桃市府：進一步了解中
    2022/05/07 10:06

    桃園傳超過30名郵差確診 桃市府：進一步了解中

    血糖失控！當心隱形殺手找上門！
    陪唱小吃部4人染疫受關注 草屯警：防疫稽查已移送8件裁罰
    2022/05/07 09:55

    陪唱小吃部4人染疫受關注 草屯警：防疫稽查已移送8件裁罰
    新版停課標準上路 各縣市作法看這篇（不斷更新）
    2022/05/07 09:50

    新版停課標準上路 各縣市作法看這篇（不斷更新）

    《MetaCity M》元宇宙LISA 擔任全球代言人
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播