蘇貞昌：現在是正常生活前關鍵一役 國民黨不必汙衊防疫人員

行政院長蘇貞昌今天（7日）上午視察中央流行疫情指揮中心。（記者田裕華攝）

2022/05/07 10:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，行政院長蘇貞昌今天（7日）上午視察中央流行疫情指揮中心，他受訪時表示，現在是全面回復正常生活前的關鍵一役、有正常的陣痛期；他也回擊國民黨連日來對快篩試劑採購的抹黑，表示不必用口水汙衊2年多來辛苦在前線的防疫人員，包括指揮官陳時中。

蘇貞昌說，防疫一直有隨疫情變化機動因應，縮短隔離天數一定會增加確診人數，雖然99.5%是輕症或無症狀病患，但仍希望民眾遵守防疫規範並配合，也不要過於擔心。

請繼續往下閱讀...

他指出，目前是恢復正常生活前的關鍵一役，有正常的陣痛期，會影響生活和不便，但政府已有準備足夠的藥品和疫苗，希望大家都能注意防疫、打疫苗，以及減少不必要的口水。

對於國民黨連日抹黑快篩試劑採購，蘇貞昌說，政府採購快篩試劑都以最低成本價格供應給需要的民眾購買，確診高的縣市也有提供免費的快篩試劑，「採購藥品嚴謹、快篩試劑也一樣，要經過食藥署檢測且要在效期內和時限內進口」。

蘇貞昌說，只要符合這些條件的快篩試劑，政府都會收購，實在不必用口水汙衊2年多來一直在前線的防疫人員，包括指揮官陳時中。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法