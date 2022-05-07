海軍3軍艦遠航訓練返抵國門 驗證艦隊遠距通信、遠海作戰能力

111年遠航訓練支隊納編3艘軍艦，包括1艘成功級飛彈巡防艦丶1艘康定級飛彈巡防艦以及磐石號油彈補給艦，自4月中旬啟航至返抵國門為止，此次遠航訓練任務總天數達到20餘天。圖為成功級飛彈巡防艦在去年漢光演習中編隊遂行作戰任務。（圖擷取自中華民國海軍臉書）

2022/05/07 09:47

〔記者羅添斌／台北報導〕由3艘軍艦編成的111年遠航訓練支隊，經過20餘天的外海航行及完成各項訓練任務後，已經返抵國門，海軍艦隊指揮部指揮官黃佑民中將昨天頒獎表揚支隊長彭國洲少將等有功官兵與航訓期間表現優異學生。

黃佑民中將表示，此次遠訓支隊訓練任務與目的，是驗證艦隊遠距通信、航道熟悉及遠海作戰能力，同時訓練海軍官校、國防大學政戰、理工及管理學院應屆畢業學生的專業職能，使應屆畢業生任官後，能順利銜接艦艇職務。

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海軍每年都會派出各型軍艦編成的「敦睦遠航訓練支隊」，到邦交國進行敦睦訪問，今年因為疫情考量，並未前往邦交國訪問，但仍維持外海的遠航訓練，因此支隊名稱也僅稱「遠航訓練支隊」。

相關人士說，111年遠航訓練支隊是由海軍124艦隊長彭國洲少將擔任支隊長，支隊納編3艘軍艦，包括1艘成功級飛彈巡防艦丶1艘康定級飛彈巡防艦以及磐石號油彈補給艦，自4月中旬啟航至返抵國門為止，此次遠航訓練任務總天數達到20餘天。

根據國防部青年日報今天報導表示，海軍艦隊指揮部指揮官黃中將昨日代表司令劉志斌上將主持「民國111年遠航訓練支隊結訓暨頒獎典禮」，黃指揮官首先對官兵與學生圓滿完成遠航訓練，表達高度肯定及嘉勉，並於典禮中頒獎表揚支隊長彭少將等有功官兵與航訓期間表現優異學生。

黃佑民指揮官於典禮中強調，遠訓支隊訓練任務與目的，是驗證艦隊遠距通信、航道熟悉及遠海作戰能力，同時訓練海軍官校、國防大學政戰、理工及管理學院應屆畢業學生之專業職能，使應屆畢業生任官後，能順利銜接艦艇職務。

青報指出，黃指揮官同時期勉應屆畢業生，務必秉持「忠於國家、忠於海軍、忠於團隊、忠於職守」之態度，凡事以身作則，做部屬的表率；同時勉勵畢業生要重視領導統御，暢通溝通管道，使官兵「身心不受傷、權益不受損」，創造和諧的工作環境，進而凝聚團隊情感和向心，為海軍戰力奠定堅實基礎。

黃佑民指揮官特別提醒全體官兵及畢業生，雖然遠航訓練官兵及學生PCR檢測均為陰性，但目前國內疫情嚴峻，提醒他們仍須抱持戒慎恐懼的態度，遵守各項防疫規定；此外，休假期間貫徹兩點一線原則，避免前往人潮聚集場所，以減少染疫風險，保護自己、家人及同袍健康，確保部隊戰力完整。

海軍艦隊指揮官黃佑民中將（左）表示，111年遠訓支隊訓練任務與目的，是驗證艦隊遠距通信、航道熟悉及遠海作戰能力。（圖：取自國防部青年日報網站）

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