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    高階文官培訓 蔡英文提邁向數位治理3大努力方向

    總統蔡英文以錄影方式為「高階文官培訓飛躍方案110年訓練開訓典禮」致詞，提出邁向數位治理等三大努力方向。（圖擷取自總統府錄影畫面）

    總統蔡英文以錄影方式為「高階文官培訓飛躍方案110年訓練開訓典禮」致詞，提出邁向數位治理等三大努力方向。（圖擷取自總統府錄影畫面）

    2022/05/06 12:08

    〔記者李欣芳／台北報導〕總統蔡英文今天上午以錄影方式為「高階文官培訓飛躍方案110年訓練開訓典禮」致詞，提出3大努力方向，要加速推動雙語國家政策、邁向數位治理、培養跨領域的人才，她期許高階文官把這次的訓練成果帶回所屬部門，一起提升國家競爭力。

    蔡總統在致詞時表示，今天是高階文官培訓—飛躍方案的開訓典禮。高階文官是國家進步的動力，她勉勵大家，未來在每一個工作職務上，都要抱持開放的胸襟，培養卓越的領導及決策能力，為國家下一個階段的發展，奠定更穩健的根基。

    總統說，在這裡，她有三大方向，需要大家一起來努力。第一，我們要加速推動雙語國家政策。今年的培訓特別規劃「全球移動力人才培養」，增加會議英語課程，也首度跟英國和芬蘭進行線上研習，這是很好的方向。我們要從考選端和訓練端，持續增加英語的比重，讓政府能進一步跟國際接軌。

    第二，蔡總統說，我們要邁向數位治理。這幾年來，政府積極落實資訊公開，各部會的內部培訓也增加數位創新、智慧政府等相關課程。我們要繼續努力，實踐開放政府的各項政策。

    總統表示，第三，我們要培養跨領域的人才。隨著時代的進步，我們培養人才的方式也要跟著進步。今年的培訓新增到業界實習，也聘請企業的領袖代表，來為大家上課，讓課程內容更豐富，也更貼近實務。

    蔡總統說，除了要謝謝所有業師的參與，也要請大家好好把握跨領域的學習機會，並且把這次的訓練成果帶回所屬的部門，一起來提升國家的競爭力。最後，她祝福大家訓練圓滿順利，「讓我們一起努力，一起讓台灣一天比一天更進步！」。

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