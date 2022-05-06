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    羅智強批疫情失守 質疑政府過去2年做了什麼

    前國民黨副秘書長羅智強批政府防疫。（資料照）

    前國民黨副秘書長羅智強批政府防疫。（資料照）

    2022/05/06 08:45

    〔記者施曉光／台北報導〕已將戶籍遷往桃園市，並於昨日宣布請辭台北市議員的前國民黨副秘書長羅智強，今天上午接受廣播節目專訪時表示，他要感謝民進黨政府，過去2年算是有把疫情控制住，但如今疫情已經失守，可以用「無政府狀態」來形容，「共存」2字現在已變衛福部長陳時中與蔡政府擺爛的代名詞，而民進黨應變的黃金招數就是卸責，並透過綠媒洗腦。

    羅智強表示，現在的狀況，就是因為過去2年政府沒有做好準備，防疫政策又突然大轉彎由「清零」轉為「共存」，「共存」2字已經變成陳時中與政府擺爛的代名詞，他舉快篩試劑買不到為例，自己日前上吐下瀉，在桃園從下午一直找到午夜11點，都買不到快篩，這是台灣民眾的普遍狀況，政府在過去2年到底做了什麼？

    他指出，前天台灣的確診人數，已經達到全球確診數第7高，快篩試劑卻還不足，雖然他要感謝民進黨政府，過去2年來算是有控制住疫情，但這2年寶貴的黃金期，卻沒有做好準備，如今防疫失守，用「無政府狀態」形容並不為過，現在要以快篩取代PCR，就是因為量能不足，不但中重症的處置不足，也對其他疾病醫療的排擠已經發生。

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