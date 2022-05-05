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    放寬港人定居無限期延後？ 陸委會：政府不會強渡關山

    放寬港澳專業人才來台定居引發社會質疑，陸委會發言人邱垂正今日強調，政府不會強渡關山貿然推動，還是會持續溝通，廣泛納入各界意見，待取得更多共識再行落實，「我們有時間感，沒有時間表」。（記者陳鈺馥攝）

    放寬港澳專業人才來台定居引發社會質疑，陸委會發言人邱垂正今日強調，政府不會強渡關山貿然推動，還是會持續溝通，廣泛納入各界意見，待取得更多共識再行落實，「我們有時間感，沒有時間表」。（記者陳鈺馥攝）

    2022/05/05 17:29

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府原定5月1日放寬從事港澳專業人才來台居留工作滿5年、最後一年每月收入達基本工資2倍，可以申請定居，因社會反彈及立委質疑有國安疑慮暫緩。陸委會發言人邱垂正今日強調，政府不會強渡關山貿然推動，還是會持續溝通，廣泛納入各界意見，待取得更多共識再行落實，「我們有時間感，沒有時間表」。

    針對如何防止中共藉港澳人流對台滲透？邱垂正表示，有關推出從事專業工作的港人可以申請定居，政府已經研議四道關卡嚴格把關，以確保國安零風險。包括第一道關卡「居留審查」，對於是否符合我國所需要的專業人才申請來台，在就業前會進行專業及國安審查。第二道是「5年觀察期」，連續居留5年期間內，都可由主管機關定期審核居留身分。

    邱垂正指出，第三道是「專案認定」，將由內政部召集相關部會審查相關專業是否符合台灣的需求，評估相關數量及專業是否衝擊就業市場，以避免衝擊就業市場。第四道是「國安審查」，由國安單位進行個案審查，會有這四道關卡。

    關於五年觀察期要如何審查？他提及，是從法案生效後開始算5年，在每1、2年期間，主管機關會核發居留證件，在重新核發居留證件時，可以判斷從事的專業工作、留台事由是否與事實不符，當然對其言行各方面，主管機關都可以做觀察，以確保對台灣社會安全無虞。

    邱垂正進一步說，政府推動從事專業工作的港人可申請定居，已研擬四道關卡嚴格把關，其中，「專業認定」關卡，會由政府跨部會審查專業，審查數量是不是符合台灣需求，以及會不會衝擊就業市場來加以評估。

    邱垂正表示，港澳居民在居留定居方面是依據「香港澳門關係條例」及「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，跟「外國人入出國移民法」兩者在制度及適用範圍，有根本差異，無法完全類比。這次有到立法院與立委溝通，要感謝很多立法委員藉溝通提出很多寶貴建議，有立委提出要港人取得定居資格前，應放棄香港永久居民證，政府機關會加以研議評估。

    邱垂正強調，有關於這個修正案，政府會持續與國會溝通，以化解疑慮爭取支持。對於外界疑慮，政府不會強渡關山貿然推動，還是會持續溝通，廣泛納入各界意見，待取得更多共識再行落實。

    媒體追問，該案是否會無限期延後？邱回應，目前還在跟外界和國會溝通，政府會廣納各界意見、化解爭議，希望能夠取得更多共識再落實，溝通都是積極的，「我們有時間感，沒有時間表」。

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