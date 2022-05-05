美售台M109A6自走砲延宕 邱國正：9月前備案會定案

立法院外交及國防委員會5日開會，邀請國防部、內政部、教育部、經濟部、衛生福利部、國家通訊傳播委員會報告「全民國防手冊之編纂、內容及檢討」，圖為國防部長邱國正備詢。（記者方賓照攝）

2022/05/05 16:05

〔記者吳書緯／台北報導〕我國向美國採購40門M109A6自走砲，因「產線排擠」致使交貨期延宕3年，美方亦提供包含「海馬斯」多管火箭系統等替代方案選項；國防部長邱國正今指出，相關備案預計今年9月前會定案，並提到我國不買MH-60R反潛直升機的原因是「我們覺得價格太高，超過我們能力以外」。

立法院外交及國防委員會今邀請邱國正及相關部會報告「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」，並備質詢。

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民進黨立委趙天麟質詢提到，近期的三項軍購案似乎出現了變化，分別為「神鷹三號」的MH-60R反潛直升機、「M109A6自走砲車」、「遊龍專案」的肩射式刺針防空飛彈，詢問原因為何。

邱國正說，反潛直升機是因為國防部覺得價格太高，超過國防部的能力以外，第二案（M109A6自走砲車）、第三案（刺針飛彈）則是因為近期俄烏戰爭導致延宕改變，國軍一定會照程序走，據理力爭、也有備案，一定會做應對，「 不能說一沒有，兩手一攤」。

邱國正接續說，國軍就是做好眼前備戰工作，建軍跟備戰是兩回事，建軍是企望達到，而備戰是可達的、捏在手上的，國軍會在備戰層面做調整，來彌補、因應。

趙天麟關切，海馬斯多管火箭系統的備案是否屬實；邱國正說，海馬斯多管火箭系統是備案之一，但不管怎樣都會有替代方案。趙也關切何時會定案。邱國正說，立法院下個會期，也就是9月份會期前會定案，將再向立院報告說明。

民進黨立委王定宇質詢時指出，縱使美方說M109A6自走砲會交貨延宕，若有機會購買先進的海馬斯多管火箭系統也要把握機會，但是「國軍自走砲老舊的問題，也應該解決」，尤其國軍目前仍有舊型的M109A2、M109A5自走砲，接戰速度、存活率都與新型的M109A6或M109A7都不能相比。

陸軍司令部參謀長章元勳說，國軍本來就有提出海馬斯的需求，只是案子還在走，而目前已有雷霆兩千多管火箭系統，M109自走砲也有提出需求，美方有進度延宕的問題，國防部還在審慎評估。

王定宇建議，若直接選擇海馬斯多管火箭系統當替代方案，但仍無法解決國軍自走砲老舊的問題「不要用A代替B就混過去了」，詢問若國軍自走砲的替代方案，是仍以M109A6，還是朝向M109A7的方向。

章元勳說，對國軍最重要的是「射擊自動化系統」，可以縮短時間、增強效能，國防部始終沒有放棄，但受限於美國的供售能量，沒有說現在不買，以後也不買，至於是M109A6、M109A7或任何地面砲兵火力系統，國防部都會把自動化射擊系統列入選項，後面再依照期程，「可能還是會把M109A7也列入選項」。

王定宇一併關切250枚剌針飛彈時程會否因俄烏戰爭因素而延後，國防部戰規司長李世強中將表示，沒有延後，國防部會堅持美方依約執行。王定宇接續問，MQ-9B無人機、AGM-84H飛彈的交貨時間是否會延後；李世強皆回答，「不會」。

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