彰化提2地區供立院遷建 游錫堃：要蓋出嫓美「美國會山莊」氣勢

行政院長游錫堃今南下彰化，就立法院南遷選址交換意見。（記者張聰秋攝）

2022/05/05 17:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化成新國會立法院基地有譜？立法院長游錫堃今天下午率團拜會彰化縣長王惠美，針對縣府提供彰化東區擴大都市計劃區和田中高鐵站特區共2處地點意見交流，游錫堃被問及此行目的和彰化優勢何在，他說，全國各地目前已有27處地點當選項，前提須具備5大願景，立法院組委員會實地現勘，經評估後送立法院委員會進行政策性決定，透過合議制敲定地點。

游錫堃指出，新國會遷建格局要具備象徵民主殿堂的實質意義，要有具備全國人民集遊陳抗中心的格局，更是國內外遊客參訪地標與公民教育的民主教室，還有華文圈憲政民主的典範，建築規模要嫓美美國國會山莊，如同台北101大樓是國際的標，地點不是他說了算最後透過合議制選定。

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彰化提出2處建議地點，第1處位於田中鎮的「高速鐵路彰化車站特定區」，第2處為「擴大彰化市東區都市計畫區」，縣府表示，立法院非彰化不可的原因，彰化氣候宜人、位處中台灣區位適中、生活機能充足，一高、二高、高鐵、台鐵、74、76快速道路、西濱台61線快速道路，交通路網四通八達，2處地點都是具備交通區位和擁有都市核心發展的優勢。

同行綠藍立委都有，國民黨團代表李德維表示，立委來自全國各地，交通便利性與否非常重要，田中高鐵站特區具備高鐵優勢，未來國會選址若相中彰化縣，可與彰化地方發展結合為一，立法院樂觀其成。

彰化選區的民進黨立委黃秀芳支持彰化東區擴大都市計畫區的會展中心，鄰近台中捷運綠線延彰化G20站，與高鐵台中站相隔6公里，兼具交通和生活機能的優勢。

員林選區的民進黨立委陳素月表示，遷建首要考量交通條件，縣府提供2處選址其中之一彰化高鐵田中站腹地大，交通南來北往便捷，該處地點深具交通優勢。

鹿港選區的民進黨立委陳秀寳指出，2處地點都有各自的交通優勢，但就腹地大小挑選，田中高鐵要調整超過10公頃以上基地，較不成問題。

王惠美指出，縣府全力配合國家政策，過去政治經濟過度集中南北兩個都會區，人口擁擠北部，若落腳彰化縣，彰化位處中台灣，成立立法院更能平衡全台區域發展，目前立法院才2公頃面積，縣府提出面積接近10公頃，就更符合院長期待國會山莊氣勢，更能彰顯立法院功能性。

田中鎮的高速鐵路彰化車站特定區，具備高鐵、台鐵雙鐵優勢，加上已開通的東彰道路串連國道系統，交通十分便利。目前已經有彰化基督教醫院、遠雄建設、中央氣象站院區、肯頓國貿公司、鉅邦醫材等大廠投資進駐，完成開發後將為綠色交通、醫療養生及永續產業等多元機能生活圈。

彰化市東區的擴大彰化市東區都市計畫區，全區面積596公頃，擁有全國最佳之交通條件區位，包括位於台鐵的山、海線及國道1號、3號交會點，鐵路、公路系統完善，而且台中捷運綠線將經過本區並設站，完全具備都心發展條件，「擴大彰化市東區都市計畫」目前依內政部指示優先以「台化廠區再發展區」做為第1階段施行目標，開發面積約70公頃，內政部都市計畫委員會審議通過後即可著手進行實質開發作業，配合高速公路彰化交流道附近特定區面積1423公頃，開發腹地充足且彈性大，滿足立法院遷建至少10公頃以上用地。

行政院長游錫堃今南下彰化，就立法院南遷選址交換意見。（記者張聰秋攝）

行政院長游錫堃今南下彰化，就立法院南遷選址交換意見。（記者張聰秋攝）

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