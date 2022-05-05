爭取立法院遷台中 蔡其昌：我們都是台中隊 成功嶺最適合

立法院副院長蔡其昌表示，成功嶺腹地廣大、交通便利，是非常適合的新國會山莊地點。（記者陳建志攝）

2022/05/05 13:59

〔記者陳建志／台中報導〕立法院因建築老舊、狹小，遷建討論多年，各縣市都提案爭取，今天立法院長游錫堃率團拜會台中市政府，立法院副院長，同時也是民進黨提名的台中市長參選人蔡其昌也出席，蔡其昌表示，現有的國會缺點太多，立委對遷建共識很高，台中因地理位置適中，尤其成功嶺因腹地廣大，未來不論民眾陳情抗議，還是發展成民主為主題的觀光景點都很適合，且距離高鐵站、國道很近，是非常適合的新國會地點。

蔡其昌說，自己擔任立委以來就主張立法院遷建台中，擔任副院長期間，持續跟蘇嘉全院長、游錫堃院長建議成功嶺位置，因其位居台中、彰化、南投交界，腹地廣大，且使用率低，距離高鐵近，官員備詢時來往交通，相對其它地方方便，後續只要將成功嶺與高鐵的聯外道路做好，高鐵站下來幾分鐘即可抵達國會。此地點不但可帶動中彰投發展，也可讓台北紓壓，更重要的是可讓國會的陳情民眾及外賓拜訪，有舒適體面的環境，才是民主國家的展現。

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蔡其昌說，立法院現址腹地狹小，一旦民眾抗議就需封路管制，不利於台北身為經濟中心的良好發展，引發很多民怨。遷址成功嶺後形成的國會山莊，有非常大的廣場可讓民眾陳情抗議。疫情過後，更可邀請對岸的觀光客，到此看看台灣的民主，讓此地成為以民主為主題的觀光景點，對大台中及中彰投都是良好的發展，台北也可適度紓壓，作為經濟中心。

蔡其昌並說，因成功嶺腹地廣大，因此可以完整規劃，主張同時蓋一棟行政院聯合辦公室，讓行政人員可以就地辦公。他相信盧秀燕市長也希望國會遷建台中，在此議題，我們都是台中隊，雖政治存在競爭，但相信大部分時間是可合作，只要是對城市發展有利的議題上，我們都應共同合作，這是他的基本想法與立場。身為台中的立法委員，今天陪同院長前來，主要也要向國會表達並爭取立院遷建台中，不過因立法院是合議制，自己也只有1票，希望有更多委員共同來支持。

立法會針對國會遷建今天拜訪台中市政府，立法院副院長蔡其昌主張新國會山莊遷建到台中的成功嶺。（記者陳建志攝）

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