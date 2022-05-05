游錫堃拜會談立法院遷建 盧秀燕：極力爭取遷建台中 6地點供選擇

針對立法院遷建選址，游錫堃院長（左２）表示，台中是很適合的地點，但立院是合議制，他要尊重所有委員的意見。（記者陳建志攝）

2022/05/05 13:02

〔記者陳建志／台中報導〕立法院因建築老舊、狹小遷建討論多年，各縣市都提案爭取，目前有20多處，立法院為此成立諮詢委員會，針對新國會園區進行選址，立法院長游錫堃今天率團拜訪台中市政府，游錫堃強調立法院是合議制，自己的態度是開放的，但相信台中是相當熱門的地方之一，台中市長盧秀燕則表態，對於立院遷建台中 「竭力歡迎、極力爭取」，並提出成功嶺等6個地點供選擇，立法院副院長蔡其昌也說，爭取立院到台中，她和盧市長都是台中隊。

立法院長游錫堃針對立法院遷建選址，今天率團拜會台中市政府，包括立法院副院長蔡其昌、國民黨團總召曾銘宗、楊瓊瓔立委都同行，江啟臣立委也以視訊方式參加，游錫堃表示，立法院現址從1961年使用至今已經61年，因建築老舊、狹小、違章雜陳，1991年就有遷建提議，一度還通過遷建預算，但至今都無具體成果。

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游錫堃說，自己曾擔任省議員在霧峰開會，並在東海大學念書，還在成功嶺當兵，對於台中有一定的了解，這裡南來北往四通八達，過去還是有名的文化城，是相當理想的地方，今天來台中就是聽取大家的意見，並說立法院針對遷建國會有成立諮詢委員會，針對各地點進行評估選出幾個較佳地點，將來並成立特種委員會，讓此委員會進行政策決定，不過強調立法院是合議制，要尊重各委員的意見，將會針對各地點優缺點進行評估，希望在自己任內將遷建地址確定，相信台中未來會是相當熱門的地方之一。

台中市長盧秀燕表示，針對國會遷台中，台中市政府「竭力歡迎、極力爭取」，強調台中具備天時、地利、人和，氣候好、南來北往方便，還可達到區域平衡、首都減壓，經過盤點提出立法院民主議政園區（7.83公頃）、烏日兵工整備中心（10.43公頃）、成功嶺營區（250公頃）、干城商業區（3.75公頃）、台中都會公園（81公頃）、清泉崗營區（100.88公頃）等６個適合的地點，強調每個地方都有它的特色，例如霧峰是公園中的國會，成功嶺營區、烏日兵工整備中心則是交通區位佳，希望台中最後能雀屏中選。

出席的國民黨團總召曾銘宗表示，基於國會減壓、區域平衡，非常歡迎遷到台中，如果市政府極力爭取這是優勢，國民黨會支持； 楊瓊瓔委員說，立法院真的太小，台中地理位置絕佳，陸、海、空交通便利，加上市府極力爭取，希望新國會花落台中。

江啟臣委員則問，這次是玩真的還是玩假的？並詢問游錫堃院長遷建的決心，強調目前的院區真的很不像國會，因目前來自全國各縣市有113位委員，因此新國會位置便利很重要，強調台中到全國各地都很方便，不過還要一併考慮行政單位是否要遷？並且將資源使用最大化，因此在經費使用上要注意，藉由遷建讓閒置國有土地和資源活化。

立法院長游堃（左2）針對立法院遷建選址，今天和立法院副院長蔡其昌（左1）率團拜會台中市長盧秀燕（右２），盧秀燕強調極力爭取，並提出６個地點供選擇。（記者陳建志翻攝）

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