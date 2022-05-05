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    布林肯示警中國「混合戰」 外交部：與美方持續深化合作

    美國國務卿布林肯3日示警，台灣目前正處在中共「混合戰」前線。（美聯社、路透，本報合成）

    美國國務卿布林肯3日示警，台灣目前正處在中共「混合戰」前線。（美聯社、路透，本報合成）

    2022/05/05 13:43

    〔記者楊丞彧／台北報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日指出，北京當局利用假訊息及網路攻擊，扭曲台灣媒體環境與民主程序，台灣正處於中國「混合戰」前線。對此，外交部發言人歐江安今回應，外交部對於美國政府長期以來支持台灣反制假訊息及中國惡意影響力表達誠摯感謝；也將持續與美國等理念相近國家與公私夥伴深化合作，共同維護民主核心價值。

    布林肯3日於「世界新聞自由日」發表談話指出，北京當局利用假訊息及網路攻擊，扭曲台灣媒體環境與民主程序，台灣處於中國混合戰的前線，美國正持續和台灣政府及民間組織合作，支持獨立且基於事實的媒體運作，協助台灣建立應對虛假訊息及其他外來干預的社會韌性。

    歐江安表示，外交部對於美國政府長期以來支持台灣反制假訊息及中國惡意影響力表達誠摯感謝。拜登政府自上任以來，持續以具體行動力挺台灣的民主自由，台美並積極深化合作，在印太地區合作推動民主與人權，並已達致豐碩成果。自2018年以來，台美透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）已合辦4場與媒體識讀及反制假訊息相關的國際研習營；此外，雙方並透過「台美印太民主治理諮商」推動共同合作計畫，捍衛全球民主制度。

    歐江安強調，台灣作為對抗威權體制擴張與滲透的民主最前線，將持續與美國等理念相近國家與公私夥伴深化合作，共同維護民主核心價值，並促進自由、開放及繁榮的印太區域。

    此外，有關布林肯確診武漢肺炎一事，歐江安也透露，我方已向美方表達台灣政府與人民的由衷問候，祝福布林肯國務卿早日康復。

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