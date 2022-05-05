南韓新總統就職大典 我國將派員祝賀

外交部發言人歐江安。（記者楊丞彧攝）

2022/05/05 13:08

〔記者楊丞彧／台北報導〕南韓新任總統尹錫悅將在10日舉行就職大典，昨（4日）在立法院外交及國防委員會上，民進黨立委蔡適應針對我方是否出席提出質詢，並期盼將台韓合作列為外交部重點工作之一。外交部發言人歐江安今天於外交部例行記者會上說明，我國將由駐韓代表處就近派員參加尹錫悅就職大典，表達我方祝賀之意。

昨天在立院外委會上，針對蔡適應提出相關質詢，外交部政務次長田中光表示，文在寅就職大典我方未派員與會，韓方因前任總統（朴槿惠）有案在身，當時的典禮低調處理。而再上一任朴槿惠的就職大典，原有邀請我國立委等參與，但中途有環節沒扣上，因此也未參與。

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至於我方是否出席尹錫悅的就職大典，對此歐江安今解釋，我國歷任都是由立法院組團或是由政黨派員參加，轉達我方祝賀之意。本次外交部原有規劃，盼循往例由立院籌組代表團祝賀。但由於我國疫情急速升溫，立法院也仍在會期中；經洽詢立委意見表示，考量到返國要7+7居家檢疫，或影響問政以及選民服務，外交部綜合以上考量後，本次將由駐韓代表處就近派員與會祝賀。相關細節基於台韓互信，暫不方便進一步透露。

而對於北韓在尹錫悅就職前再次發射飛彈，影響韓半島局勢一事，歐江安回應媒體詢問表示，外交部注意到北韓在台北時間4日上午11時從平壤地區向韓半島東部海域發射彈道飛彈，這是北韓從今年一月起第14次武力挑釁行動。我國對於北韓屢次違反聯合國安理會相關禁令破壞區域穩定的舉動表示譴責。

歐江安指出，我國政府將密切關注對於區域情勢可能造成的衝擊。台灣作為印太區域的成員，我們樂意配合國際社會，也樂願配合理念相近國家來深化合作，共同促進韓半島在內的區域和平與穩定，共同維護以規則為基礎的國際秩序。台灣加入日本、南韓行列，對於北韓再次發射發彈表達我方譴責。

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