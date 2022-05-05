傳民眾接受教召確診卻被「放生」 國民黨要求蔡英文改進

國民黨文傳會副主委林家興。（資料照）

2022/05/05 10:41

〔記者施曉光／台北報導〕日前傳出有後備軍人接受教召，在營區確診後，卻被軍方「放生」，國民黨今日上午召開「防疫監督平台：教召確診就放生？蔡總統成最大慣老闆」記者會，要求身為三軍統帥的蔡英文總統，應該關注教召軍人權益，並針對問題提出改進。

國民黨文傳會副主委林家興表示，最近包括在屏東縣、新竹縣的軍事營區，發生2起以上教召員陽性確診的事件，但軍方處置卻荒腔走板，甚至傳出有下封口令，例如在屏東縣的營區，在事發當下，有大官到營區要求大家別說出去，教召員反應未被完整匡列，也未解召，直到解召日當天才提早要求大家回去自主隔離；另在新竹縣的軍營，確診的教召人員竟被趕出，要求他自己打1922，找防疫計程車，當事人被丟包在車站，由於找不到防疫計程車，只能在車站吹風咳嗽流鼻水。

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退役少將高甯松指出，教召員受國家應召，就具有現役軍人的身分，部隊應該善盡照顧責任，根據以往工作經驗，都是把最好的裝備給教召員，最近教召員染疫事件，部隊作法明顯有瑕庛，應該是派專車送感染者回家、送醫，或安排到空置營舍隔離，他呼籲後備指揮部要善盡照顧責任，才能讓教召員回到營區，產生認同感，幫國家儲備戰力。

退役少將李治安則指出，教召員在教召期間如果確診，應該比照現役軍人作戰受傷，由國家給予全部撫卹，如此才能培養部隊的「三信心」，教召也才有實質意義。

他強調，確診教召員如果完成報到，部隊就應該派專車接送回家，如果是在教召期間才染疫，必須要做好隔離與照顧治療，由於教召員比照現役軍人身分，因此即便解召後仍住在軍醫院，都應該繼續治療並且完全痊癒後再返家。

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