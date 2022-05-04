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    名嘴批快篩試劑實名制 黃適卓：為抹黑而抹黑

    黃適卓認為，快篩實名制提供的快篩試劑比國外便宜。（取自黃適卓臉書）

    黃適卓認為，快篩實名制提供的快篩試劑比國外便宜。（取自黃適卓臉書）

    2022/05/04 21:42

    〔記者謝武雄／桃園報導〕名嘴陳揮文最近在談話性節目，批評政府要民眾自掏腰買更貴的快篩試劑，還質疑台灣有比上海好嗎？對此，前立委黃適卓今在臉書PO文認為，百元快篩試劑比美、日等國還貴，這些批判是為抹黑而抹黑，令人啼笑皆非！不知是該對其無厘頭的表演一笑置之，還是對其說法感到憂心？

    黃適卓提到，陳揮文最近上政論節目又火力全開，稱如今正被熱絡討論的唾液快篩也存在護航高端相關廠商問題，另購買快篩實名制，要民眾花時間排隊，還要自掏腰包以高昂價格購買，簡直豈有此理；但黃認為，政府快篩試劑不存在圖利問題，這是反映正常採購、包裝、運輸與販售成本，事實上，包括新加坡、泰國、德國、美國與日本在兩大常用快篩品牌（羅氏、亞培）售價對比，台灣都是相對低廉。

    黃適卓也認為，上海防疫作為，民眾要受到嚴厲的管控，連最基本的移動自由都無法享有，而台灣基於民主對人權維護的核心精神，都力求做到對每個人給予同等的保障與照顧，如此難道還比不上讓日常生活大受影響的上海嗎？

    黃適卓最後也提到，疫情來勢洶洶，本土確診案例已經破萬，為了打贏這場與病毒戰爭，台灣社會唯一需要的就是戮力同心，絕對不是毫無建樹的政治口水，只有全民團結才能更好地應付疫情的發展變化。

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