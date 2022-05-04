兩公約第三次國家報告審查 5/9到5/13登場

調法務部辦事檢察官許萃華說明審查流程。（記者吳政峰攝）

2022/05/04 16:56

〔記者吳政峰／台北報導〕我國雖然不是聯合國的一員，但2009年將《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》內國法化，制定施行法，建立人權報告制度，每四年邀請國際專家審查一次，法務部長蔡清祥4日表示，第三次預定於5月9日到13日登場。

法務部2020年提出第三次國家報告，原定規劃於去年1月間辦理「兩公約中華民國第三次國家報告國際審查會議」，惟因受COVID-19疫情影響，多次延期，蔡清祥考量推動人權腳步不能停歇，與國際專家多次討論後，終於確定於9日到13日來台進行實體審查。

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此次邀請10位國際人權學者專家，針對我國落實兩公約各項權利，及之前對於第二次國家報告國際審查會議所提出的結論性意見與建議，審查人權進展。

蔡清祥指出，本次會議正值疫情急遽變化之際，為促成國際專家以專案方式入境，面臨各種前所未見挑戰，經多次溝通協調，終經國際審查委員全體成員一致決定，認仍維持以實體會議面對面進行對話審查為原則，以確保國際審查委員得以與政府機關、民間團體充分溝通及交流，使國際審查委員得以獲得完整資訊，進而慎重地完成對我國的結論性意見與建議。

蔡清祥強調，於國際審查會議期間，將遵照中央流行疫情指揮中心的防疫指引，謹守防疫計畫並落實防疫措施，並將與會者應遵守的防疫注意事項及會議最新動態皆同步公告於「人權大步走」網站及本次國際審查會議專屬網站。

調法務部辦事檢察官許萃華表示，此次會議先進行3日的對話式審查會議結束，再召開一整日的閉門會議，撰寫本次審查的結論性意見與建議，最後於13日下午3時，在司法新廈大禮堂舉辦結論性意見與建議發表記者會。

本次國家報告審查首度由行政院具名提出，政務委員羅秉成指出，舉辦國家報告國際審查會議，再次向全球證明台灣願意自主承諾履行國際公約，建立有別於聯合國的國家報告在地審查模式，由我國主動邀請國際人權專家來台，與政府機關代表及民間團體代表進行對話審查會議，將可督促我們在人權保障的法令及行政措施等面向，進一步積極研議改善及精進作為，朝人權立國邁進。

法務部4日舉辦國際報告審查前的記者會。（記者吳政峰攝）

法務部長蔡清祥表示，兩公約國際報告審查即將登場。（記者吳政峰攝）

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