朱立倫︰蔡政府防疫工作連學都不會學、連抄都不會抄

國民黨主席朱立倫4日主持中常會，再針對政府防疫措施提出批評。（記者張嘉明攝）

2022/05/04 16:24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持國民黨中常會時發表談話時批評蔡政府，疫情防治工作，台灣鄰近的周邊國家，都已經示範給我們看了，但我們卻連學都不會學，連抄都不會抄。

朱立倫表示，現在全民最關心的就是疫情，疫情的挑戰讓大家擔憂，幾個周邊國家在幾個月前，包括南韓、新加坡等，在防疫過程有很多值得我們學習的地方，但講難聽的一句話，別人都已經示範給我們看，我們連學都不會學，連抄都不會抄。

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他說，今天確診人數超過2萬，接下來很可能3萬、4萬、5萬，一路到高峰，過程當中民眾都期待政府做好所有準備工作，像韓國、紐西蘭、新加坡所做的事情，我們有這麼好的機會可以學習，卻沒有用謙卑的心、科學的態度面對，我們的政府沒有準備好快篩試劑與治療藥物，讓基層民眾手忙腳亂，更嚴重的是，上週聽到急診室被塞爆，各地藥房門口排滿人龍。

朱立倫並指出，今天是5月4日，新文化運動就是科學與民主，台灣走到今天，可以說是缺乏科學精神以及不斷學習改進的態度，民主化更是讓很多民眾搖頭，媒體、言論自由受到愈來愈多限制，台灣本來引以為傲的民主，這幾年卻變成大家最擔憂的事情，在新五四運動、新文化運度紀念日的今天，我們對於科學與民主的反思，值得檢討。

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