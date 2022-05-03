中市府會傳播鏈8首長3議員確診 議員︰確診首長比照視訊備詢

中市府會傳播鏈8首長3議員確診，今確診議員王立任視訊質詢關切居隔通知單發放太慢。（圖：擷自議會直播）

2022/05/03 17:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市府、會餐敘傳播鏈造成10餘人確診，包括8市府首長及3名議員確診居家隔離中，台中市議會今教育文化業務質詢，因相關4局處長均確診，今續派員「代打」備詢，確診議員王立任則採視訊質詢，關切學校受疫影響居隔學生等不到居隔通知單，影響期中考；市議員施志昌與林祈烽指出，因疫情延燒，考量未來可能還會有局處首長染疫情況，促市府在往後會期，應讓身體無恙的首長接受視訊備詢，以維護議事品質，不要被質疑「議員能、首長不能」。

台中市副市長陳子敬指出，依據目前議事規則，議員如有需求，可在會議前一天提出視訊備詢要求；包括新聞局長鄭照新、文化局長陳佳君及運動局長李昱叡目前雖居隔中，但仍均透過網路觀看議會質詢，掌握議員質詢內容，或事後以電話向議員補充說明。

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王立任日前因參與府會餐敘確診，目前居家隔離中，今日他透過視訊質詢，針對愈來愈多學校出現確診者，或有親友確診接觸下被居隔3+4，但居隔通知單發放速度慢，有人甚至已結束3天居隔期都還拿不到居隔單，影響學生期中考補考依據，讓學生無所適從。

教育局副局長葉俊傑指出，目前若是學校出現確診者同班同學須居隔時，統一由學校提報名冊給衛生局，縮短衛生局疫調時間，依學校通報名冊發給通知單，加速發放流程，但若是家長確診，學生被匡列居隔則須家長自行通報衛生局再發居隔單，因近來確診數激增衛生局確實難能短時間消化，以致有發放延遲情況，但已通告學校應提供學生補考等方式補救，不會影響學生權益。

施志昌指出，最近疫情延燒中，市府包括2位副市長與6位局處首長確診，今天教育文化業務質詢，相關4局處首長均確診無法出席改派代理人備詢，但也讓很多議員對於質詢的效果提出疑問，甚至許多議員都乾脆直接採書面質詢。

施志昌認為既然確診的議員都能視訊質詢，市府首長沒有理由不能視訊備詢，尤其未來疫情可能會再上高峰，不論是市府首長或是議員，被隔離的頻率可能也會愈來愈高，應及早因應與議會討論視訊備詢的方式，以免讓外界有「議員能、首長不能」的負面觀感。

陳子敬則強調，據他所知，不少局處首長都有透過網路在看議會質詢直播，議員的建議他們都會聽到；他另指出，依據議會現在的處理方式，議員可以在會議前一天提出視訊備詢的要求，首長則會配合。

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中市府會傳播鏈8首長3議員確診，今有確診議員視訊質詢，議員施志昌（右）等促確診首長比照視訊備詢。（圖：施志昌提供）

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