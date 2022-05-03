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    放寬港人申請定居引國安疑慮 民進黨團：憂中國派人混入

    立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照）

    2022/05/03 16:02

    〔記者謝君臨／台北報導〕政府原定5月1日放寬從事專業工作港人可申請定居，取得我國身分證，因社會反彈及立委質疑有國安疑慮暫緩。立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（3）日表示，擔心中國利用這種方式混入有國安疑慮者，包含中國長期派在港澳有特別任務的人趁機來台定居，這也是社會對港澳放寬的最大疑慮。

    為解決港人來台工作只能居留、無法定居問題，政府修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，規劃港澳白領專業人才在台工作居留滿5年、每年居留時間達183天，且最後一年月收入達基本薪資兩倍等條件，可以申請定居。國安高層昨向民進黨立委說明修法方向，但立委仍有疑慮。

    鄭運鵬指出，因為我國將中港澳人士與外國人的身分有區隔，適用不同規範，本來5月1日要放寬港澳白領專業人才比照外國人的標準，才會引起社會與立委的疑慮，黨團昨日的確有與相關機關代表做了討論。

    他說，民進黨立委相信香港來台的民運人士用專案處理的方式，也樂見政府協助他們在台灣得到安定生活及就業，但在實務上的生活照顧是否有落差，也確實需要相關機關再多研究。但是，這些民運朋友有部分還是在學學生、甚至未成年者，根本不會是所謂專業人士，而且，政府也不可能讓他們浮上檯面被討論，這對當事人以及他們在香港的家屬也有相當的風險。

    鄭運鵬強調，相信目前政府的專案審查與國安審查不會放水，但是一旦適用放寬後的外國人攬才專法，用專業人士方式取得定居，擔心中國利用這種方式混入有國安疑慮的人，包含中國長期派在港澳有特別任務的人趁機來台定居，這也是社會對港澳放寬的最大疑慮。

    他說，希望行政部門、國安單位要把專業人士與民運人士做出相當清楚的分流與合理審查，不要讓政府的美意造成社會恐慌。昨天雖然在法條上沒有共識，但行政院會再進行研究與調整，提出一個讓委員與社會可以安定的政策。

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