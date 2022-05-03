民進黨新店區議員初選 陳乃瑜半路殺出獲提名

陳乃瑜感謝市民的鼓勵與支持，她才能走到今天、順利出線。（記者翁聿煌攝）

2022/05/03 15:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市議員第9選區（新店、烏來、深坑、石碇、坪林）初選結果揭曉，由現任議員陳永福以及新人陳乃瑜出線，陳乃瑜今天下午進行車隊掃街，向市民表達感謝，並繼續爭取支持，為大選衝刺。

民進黨新店選區的初選選情一波三折，其中曾任立委羅致政助理的黃琳與2020年參選立委的張銘祐最早在新店經營選區，希望爭取初選提名，但民進黨公布初選辦法，新店選區提名2席，其中一席為女性保障名額，在新店區提名一男一女的態勢下，等於張銘祐要和爭取連任的陳永福爭其中1席。

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張銘祐向市黨部力爭拿掉婦保名額未果，轉而支持從電視主播轉戰議員的陳乃瑜，陳乃瑜臨危受命，3月底才投入第9選區初選，雖然時間極為匆促，但是在張銘祐全力支持、陳乃瑜全力衝刺，配合空戰和陳乃瑜本身具備的主播知名度，在初選中以些微差距領先經營選區較久的黃琳。

外界認為陳乃瑜通過初選後，如果繼續全力衝刺，老將陳永福和新枝陳乃瑜若能適度搭配，民進黨在第9選區有拿回第2席議員的空間，陳乃瑜表示，非常感謝市民的肯定，這一路走來，相當辛苦，是靠著市民的鼓勵與支持，她才能走到今天、順利出線。

針對民調結果，陳乃瑜坦言，對自己也是一種警惕，尤其不表態率很高，她也與陳永福之間也存在不小的差距，這代表她還有很大的努力空間，必須加緊腳步追上大文山第2席的目標。

陳乃瑜車隊遊街，向民眾支持表達謝意。（記者翁聿煌攝）

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