國民黨要求蔡政府 提供民眾親民價快篩試劑

國民黨今日上午再度召開「防疫監督平台」系列記者會，痛批蔡政府快篩採購價格不親民。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

2022/05/03 10:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午再度召開「防疫監督平台」系列記者會，痛批蔡政府快篩採購價格不親民，強調目前快篩試劑的成本其實非常低，每劑甚至低於10元、20元以下，要求政府一定要推出親民價格，加上適當的管銷費用後，提供給民眾。

立法院國民黨團首席副書記長李德維質疑，經濟部長王美花竟然說，快篩試劑只賣59元，價格不符廠商成本，但現在快篩試劑的成本已經非常低，甚至低到10元、20元以下。

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李德維還說，目前快篩實名制販售的5支500元快篩試劑，政府說每支採購成本是59元，價差41元，如果扣掉管銷費用後，多餘的錢跑到那裡？是流回衛福部嗎？還是最後繳交國庫？蔡政府必須講清楚。

國民黨文傳會副主委王鴻薇怒嗆，老百姓為何要被政府與廠商聯合搶錢？她要請問衛福部長陳時中，在快篩實名制實施前，台灣市售的快篩試劑從未低於200元，政府放任業者賺取暴利，難道是把老百姓當成「潘仔」（台語）？

國民黨副秘書長王育敏指出，快篩實名制施行迄今，依然存在3大亂象，包括價格不親民，民眾一家4口要花2000元，這對弱勢家庭而言是高門檻，卻未見政府補助，而且快篩發放速度太慢，目前發放對象只佔整體人口比例不到10%，而且準備貨量也不足夠，很多藥局都被搶購一空。

國民黨指出，美國、英國、新加坡等國在疫情趨嚴之際皆提供人民免費快篩劑，甚至以網路登記並郵寄方式寄送，蔡政府應該「類美國、類英國、類星國」，提供民眾上網登記免費領取快篩試劑，降低人民負擔、提高快篩的便利與速度。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，上個月國內針對唾液快篩試劑議題，討論得沸沸揚揚，4月22日陳時中在疫情指揮中心記者會上說，還沒有接到相關廠商申請輸入唾液試劑，但事後證明福又達生物科技股份有限公司早已獲得食藥署核准輸入，而福又達的負責人同時也是高端疫苗的副董事長兼總經理。

他質疑，民進黨是否一再護航高端，讓高端有綠色通道？此事明顯有圖利特定廠商之嫌，建議檢調單位應該查清楚，陳時中也應出面說清楚講明白，給人民一個交待。

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