朱立倫6/1啟程訪美 將與印太事務重要主管會面

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2022/05/03 08:31

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨國際事務部主任黃介正今日上午接受廣播節目專訪指出，該黨主席朱立倫確定6月1日啟程訪美，在美行程連同往返搭機時間共計12天，原則上以西進西出為原則，朱立倫返台後將再施行居家隔離。

黃介正表示，與美方印太事務重要主管會面，是朱立倫此行重心中的重心，相關安排目前正在洽談中，他並強調，此行不是搞總統選舉，或與國內其他政黨較量的把戲，而是為國民黨設立駐美代表處，透過朱的訪美之行，可以讓這個意義更為放大，也是告訴美方，過去雙方都是以視訊、互訪為主，今後將可以隨時在美國華府找到國民黨的代表。

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黃介正表示，朱立倫此行將走訪華府、紐約、洛杉磯、舊金山，第一站是洛杉磯，在華府停留的時間最長，除在美國發表公開演說，並與美國國安會、國務院、國防部等相關重要官員會面，拜會重要智庫，也會到美國大學參訪，與僑界見面，最後一站則是舊金山。

他指出，朱立倫在美演說的實體地點目前尚未確定，可能是由美國2至3個智庫聯合舉辦，內容將包括分享對國際局勢看法，談台美關係的未來，國民黨如何與美加強聯繫，如何維持台海和平穩定，以及如何看待中國大陸。

黃介正說，朱立倫原規劃5月中旬訪美，但碰到最近國內確診人數飆高，而且要配合主人方便的時間，由於美方相當高層的官員過去未決定美國總統拜登何時訪問亞洲，拜登亞洲行程確定後，國民黨才決定在28日、29日、30日美國國殤日的長週末後再訪美，也就是6月1日出發，隨行人士還包括他與國民黨副主席夏立言，國民黨立委、海外部主任陳以信，文傳會副主委林家興以及國際部幕僚。

黃介正強調，美方涉台官方一直希望與朱立倫見面，此行國民黨會向美方傳達對於亞太區域安全、國防等議題的立場，並強調國民黨是維繫台海和平的政黨。

對於主持人詢問，美方是否會因為民進黨的壓力而讓朱立倫此行破局？黃介正說，「不會」，因為這是美國基於自己的利益而做的決策，民進黨無法影響美國決策，美方人士也曾多次告訴他，台灣會有政黨輪替，當然要與在野黨接觸。

他表示，過去美方人士來台，外交部都會邀請在野黨參與，但現在都沒有了，美方也會抱怨沒人幫忙安排，不過，外交部沒邀請在野黨，他不介意，因為美國的老朋友到台灣，都會私訊告知。

面對主持人詢問，朱立倫是否想選2024總統，這次才會到美國接受「面試」？黃介正說，今年是9合1選舉，朱立倫不是為了總統大選鋪路，也不是以總統候選人的角度安排訪美行程，他並強調，台灣民眾對於國家安全有一種心理，就是希望未來要執政或目前執政的人，都要搞好台美關係，這也是影響政黨支持率的關鍵。

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