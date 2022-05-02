女移工懷孕遭強迫解約 監院糾正勞動部

監委王幼玲、王美玉。（記者謝君臨攝）

2022/05/02 17:46

〔記者謝君臨／台北報導〕截至去年底，在台移工計有近70萬人，其中過半數是女性，更有8成介於25至44歲的育齡階段；然而，監委王幼玲、王美玉調查發現，勞動部空有法令與措施，卻落實不足，讓女性外籍移工在懷孕後遭雇主強迫解約回國，甚至隱忍自己懷孕、自行產子等事件不斷發生。監察院通過糾正勞動部。

2位監委說，國際人權公約已揭示國家應採取適當措施，避免婦女因懷孕或產假而遭到解僱，我國也在2015年全面取消對女性移工的妊娠檢查，相關法令並明文禁止雇主以女性移工懷孕為由單方面終止聘僱契約，勞動部也有解約驗證機制。

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但，調查發現，實務上仍有雇主、仲介要求或勸說懷孕移工在孕期7個月前解約回國，或者以被看護者沒有看護需求、移工表現未通過考核等理由，終止聘僱或不續聘，也確實有懷孕移工被迫解約回國，而解約驗證時卻未能發現，以及有移工擔心被解僱，只好隱忍懷孕消息而未做產檢。

從統計資料來看，2018至2021年共有1萬5648名女性移工領取生育給付，其中1萬3300人已返國，但有8010人是在終止聘僱契約下離境，且每年移工懷孕後解約回國的情況愈見明顯，比率從2019年的4成，提高至去年的66.1%。

另外，去年底女性社福移工人數多達22.5萬人，遠遠超過女性產業移工的12.8萬人，其中又有逾9成是家庭看護工，但她們未能加入勞工保險，懷孕後終止契約回國的情形，因無保險資料可查而存有黑數。

懷孕移工若受不合理對待，雖可向1955專線提出申訴，但前年及去年的226件申訴案中，卻有逾6成案件的處置結果是「移工已出境或等待離境」及「移工同意結（撤）案」，加上勞動部未有抽檢覆核機制，也欠缺明確的歸類標準，使得移工懷孕申訴案量有失真疑慮，以致無法掌握其實際處境。

調查也發現，社福移工雖可以懷孕事由轉換雇主、工作及暫緩轉換雇主，但前年及去年提出並經勞動部同意轉換雇主或工作只有34人。以上凸顯勞動部空有法規政策與措施，卻難以落實，造成外籍看護工一旦懷孕，多只能解約回國，或選擇隱忍，甚至成為失聯移工，因而衍生「黑戶寶寶」一連串問題。

此外，家庭看護工在台工作期間若想要養育子女，除面臨無法負擔托育費用的困境外，家戶聘僱還涉及到需居住在被照顧者家中24小時待命的工作型態，但勞動部卻迄乏對策與配套，讓雇主及外籍看護工自行承擔及解決。

因應台灣人口結構轉變，政府也正在調整移工政策，因此，2位監委希望勞動部與衛福部對於移工在台工作期間成立家庭、撫養子女的需求，能夠妥為研議規劃處理，以落實國際人權公約。

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