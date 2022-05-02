顏旭懋涉販毒 國民黨團酸︰民進黨「類反毒」 蔡英文應道歉

立法院國民黨團今天召開記者會批評，民進黨不要嘴巴說反毒實際上卻「類反毒」，不是開除顏黨籍就沒事，民進黨中央、黨主席蔡英文等人應出面向國人道歉，民進黨也應做出自清行動。（記者朱沛雄攝）

2022/05/02 13:32

〔記者林良昇／台北報導〕雲林縣議員顏旭懋涉販毒案遭求處無期徒刑，被民進黨開除黨籍，立法院國民黨團今批評，民進黨不要嘴巴說反毒實際上卻「類反毒」，不是開除顏黨籍就沒事，民進黨中央、黨主席蔡英文等人應出面向國人道歉，民進黨也應做出自清行動。

立院國民黨團今召開記者會，痛批顏旭懋惡行重大，根據起訴書內容，其犯罪所得高達3億7500萬元，基層議員有雄厚財力，民進黨居然毫不懷疑，長期縱容，成為反毒最大破口。

請繼續往下閱讀...

國民黨團總召曾銘宗表示，顏旭懋是民進黨籍雲林縣議員，已連任一屆，加入民進黨10多年，在2012年是蔡英文土庫鎮競選總部的副總幹事、中選會主委李進勇競選立委土庫鎮競選總部副總幹事，國民黨團要求民進黨中央黨部、蔡英文、李進勇出來說清楚、講明白，向全民道歉。

國民黨團首席副書記長李德維批評，蔡英文總統上任後不斷高喊反毒，結果販毒首腦就在民進黨的根基裡，到底反毒成果是什麼？還是只有文青式反毒，最後變成真正的「類反毒」？國民黨譴責神隱不出聲的蔡總統。

國民黨立委林思銘表示，顏旭懋曾被其妻指控家暴，沒想到竟然還是運毒集團的幕後金主，簡直無法無天，更離譜的是，顏擔任議員期間，還做賊喊抓賊舉辦類反毒的活動，與雲林縣政府共同舉辦校園反毒活動，是無比諷刺。

林思銘砲轟，民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒被起訴，蔡總統當時就公開表示道歉，並表示會加強黨內排黑，現在卻又發生顏旭懋擔任販毒首腦被起訴求處無期徒刑，蔡總統的反毒宣示完全破功，蔡總統應再次道歉，民進黨應做出自清行動。

國民黨立委鄭正鈐指出，行政院在2017年撥100億元經費，進行第一期新世代反毒策略，今年第二期新世代反毒策略又撥150億元，確實有提高毒品破獲案件數，但民進黨內部，變成了政府反毒戰爭中重要的破口。

鄭正鈐批評，縱使民進黨地方黨部切割，但是仍不見民進黨中央對外說清楚。蔡總統必須公開向國人道歉，不要嘴巴說反毒，實際上卻是「類反毒」，掃毒必須要從民進黨內部開始。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法