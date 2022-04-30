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    4000噸海巡新竹艦返抵臺北港基地 強化西北漁場、護漁執法量能

    海巡署4000噸級巡防艦新竹艦今天起返回海巡臺北港基地執勤，補強執法、執勤量能。（記者吳仁捷翻攝，海巡提供）

    海巡署4000噸級巡防艦新竹艦今天起返回海巡臺北港基地執勤，補強執法、執勤量能。（記者吳仁捷翻攝，海巡提供）

    2022/04/30 16:37

    〔記者吳仁捷／新北報導〕政府推動國艦國造，海洋委員會海巡署第2艘4000噸級巡防艦—新竹艦，今日起正式在臺北港海巡基地服勤，不僅接軌上月底退役的和星艦與謀星艦遺留的空缺，更強化北部海域護漁等勤務及執法量能。

    海巡署艦隊分署表示，新竹艦4月22日交船，29日艦長徐國鈞領航返抵臺北港海巡基地，補充北部地區機動海巡隊戰力；新竹艦返回母港之際，北機隊也安排淡水隊10065艇及新竹隊10088艇在港內噴水迎接及舉辦祈福儀式；而新竹艦人員完成成軍訓練測考，即刻投入北部海域服勤。

    新竹艦為4000噸級海巡艦，配備2部MTU 8000型高速主機，最高航速可達24節以上，且配賦3座高壓水砲，射程可達120米，可承受10級強風，續航力可達1萬浬；武器配備有1門鎮海火箭彈武器系統、2座近程自動化防禦武器系統，另外更配有醫療手術室及負壓隔離病房。遇有緊急救援狀況，隨艦醫官將執行緊急醫療救護，必要時透過直升機落艦或海上吊掛方式執行傷患後送，提升海上救援能量。

    北部地區機動海巡隊表示，目前隊上所屬巡防艦為宜蘭艦、新北艦、桃園艦、連江艦、基隆艦、淡水艦，再配置新竹艦，在北部海域執行救難、護漁能力上增加不少助力，對漁民也是一大褔音，落實「漁民在哪裡，海巡就在哪裡」的目標。

    由於臺灣西北海域為我國重要漁場，為維護我國漁權，確保民眾生命財產安全，此次新竹艦的投入，將使北部海域大型艦的執法效能大幅增強。

    海巡署4000噸級巡防艦新竹艦今天起返回海巡臺北港基地執勤，補強執法、執勤量能。（記者吳仁捷翻攝，海巡提供）

    海巡署4000噸級巡防艦新竹艦今天起返回海巡臺北港基地執勤，補強執法、執勤量能。（記者吳仁捷翻攝，海巡提供）

    海巡署4000噸級巡防艦新竹艦今天起返回海巡臺北港基地執勤，補強執法、執勤量能。（記者吳仁捷翻攝，海巡提供）

    海巡署4000噸級巡防艦新竹艦今天起返回海巡臺北港基地執勤，補強執法、執勤量能。（記者吳仁捷翻攝，海巡提供）

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