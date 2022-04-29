民進黨誰選彰化縣長？ 縣議員看板相挺 黃秀芳一句話回應

彰化縣議員賴清美認為年選的縣長選戰，民進黨的邱建富與魏明谷相爭不下，與其提名後造成的裂痕，不如直接提名現任立委黃秀芳迎戰現任縣長王惠美。（記者劉曉欣翻攝）

2022/04/29 21:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣長人選還沒有敲定，縣議員賴清美今天在線西鄉直接掛起與立委黃秀芳同框的看板，直接就寫上「挺線西囡仔黃秀芳選縣長」；黃秀芳得知後僅表示「支持黨內提名的優質候選人」，以一句話直球回應。

賴清美指出，民進黨中央決定彰化縣長以徵召方式來提名，目前積極爭取的有前縣長魏明谷，以及前彰化市長邱建富，但邱魏兩人已經不是第一次為爭取提名交手，這次兩人都賭上政治生命的最後一戰，只是鷸蚌相爭，漁翁得利，如果提名任何一個人，之後要再團結就很難，如果由現任立委黃秀芳來披戰袍上場，贏面將會更大。

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因此，賴清美選在黃秀芳的家鄉線西鄉，掛起力挺黃秀芳的看板，直接表態她就是支持黃秀芳選彰化縣長；賴清美說，她的看板都還沒掛上去，就有路過的人看到之後，都紛紛跟她豎起大姆指，有線西鄉親就直接說，如果線西女兒出來選，一定挺。

賴清美強調，縣長提名人選對年底選戰來說，如果提名人選是高人氣，就會像「母雞帶小雞」，帶動同黨整體氣勢，由於邱建富、魏明谷兩人相爭不下，提名了任一人，都會傷了彰化縣綠營的團結，既然如此，直接徵召黃秀芳選縣長，讓黃秀芳與爭取連任的國民黨王惠美對打，只有團結的民進黨，才有機會擊敗連任的對手。

由於黃秀芳已多次都被點名參選彰化縣長，但黃秀芳都以一貫的態度回應，就是「支持黨內提名的優質候選人」，其餘都不再多做說明。

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