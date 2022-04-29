下週一教育文化質詢4局長因疫情3人不能出席 中市議會：副局長備詢

市議會教育文化質詢4個局長有3個因疫情不能出席，市議會表示，不必延後，副局長備詢。（記者蘇金鳳攝）

2022/04/29 14:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市文化局長陳佳君確診，但本週二有跟教育文化委員會官員及市議員聚餐，而下週一市議會要進行教育文化業務質詢，但目前已有文化局長居隔及新聞局長鄭照新自主健康管理，另外，教育局長楊振昇目前快篩陽性，而運動局長李昱叡雖陰性但能否出席則待市議會通知，但目前已知4個局處長有3個不能出席，是否要延後？市議會表示不必延後，由副局長或者職代代為備詢即可。

此外，因為本週二有不少教育文化委員會的市議員跟陳佳君聚餐，雖然多位市議員都快篩陰性，且中央新規定聚餐跟確診者同桌不需要居隔，但是身為公眾人物，要提高防疫規格，陳廷秀及陳政顯今天輪到財政經濟部分的質詢，都主動改書面質詢，讓在議會的官員及市議員安心。

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而參加聚餐的副議長顏莉敏及王立任則是自行宣佈居隔。

面對市議會已難逃疫情的魔手，但是眾人都保持跟病毒共存的準備，因此即使下週一的教育文化委員會有可能都沒有局長參加，但是市議會表示，只要有副局長及職代備詢即可，因此議程不會變更不會延後。

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