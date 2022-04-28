台灣智慧營運塔轉BOT規劃 市議員批盧秀燕吹噓

台灣智慧營運塔改BOT招商，原得標的國際競圖等遭全盤推翻，引發市議員不滿。（記者蘇金鳳攝）

2022/04/28 18:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣智慧營運塔進度今天受市議員關注，民進黨中市議員林祈烽、施志昌批台中市長盧秀燕上任初期吹噓她的雄心壯志比前兩位市長大，要結合兩位的優點來蓋台灣智慧營運塔，但現今卻已轉成BOT招商，而原得標國際競圖、產業4.0旗艦計畫和水湳智慧信息中心全盤推翻，都改由廠商依其利益重新規劃，整個招商就是嘴上吹吹、紙上畫畫，水湳經貿園區已沒有台灣智慧營運塔。

經發局長張峯源表示，目前招商進度是BOT先期研究階段，進行訪商作業中，未來得標廠商可以自行再規劃全棟建築，原設計競圖已花費的4億餘元，將設計在廠商未來的回饋項目內，但幾項精神是不會變的，第一要有智慧，第二要有經貿，第三要有產業。

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張峯源並表示，台灣智慧營運塔前一版是官方版本，所以有各局處進駐和其智慧信息功能，但現在改廠商BOT興辦，涉及到廠商的利益計算和空間配置，這部份有具體消息會報告。

市議會今天進行財經部分的業務質詢，市議員林祈烽表示，盧市長剛上任時，表示要結合兩位前市長的規劃優點來蓋台灣智慧營運塔，結果過了4年，台灣智慧營運塔確定不蓋並改為BOT招商，意圖沒有政績就不用負任。

林祈烽質疑，當初台灣塔是國際競圖開標，未來BOT得標廠商是要按圖施工或自行規劃設計？而園區規劃要利用中台灣優良產業結構與水湳周邊創研人才、學術資源，支持台中市產業4.0旗艦計畫，加速推動中臺灣產業轉型，得標廠商需不需要再遵守這個理念和目標？

林祈烽並質疑，如果交給廠商興建營運，原規劃的台灣智慧營運塔為水湳智慧管理示範中心，其中要建立數位文化中心、園區的資訊操作與資訊提供管制中心及智慧信息中心是否包含在內。

林祈烽批評，水湳經貿園區已沒有台灣智慧營運塔了，當初的設計和規劃方向，如果廠商堅持要拿掉不願意做，市府怎麼辦？未來的掌控也會有問題。

張峯源表示，有關智慧息的監控功能，市府訂有一個特別條例，要成立一個法人組織，將智慧信息中心的精神和功能，全部納入條例中來落實。

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