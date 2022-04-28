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    新任駐韓代表梁光中引關注 外交部：資歷完整的適合人選

    外交部條法司長梁光中將出使韓國。（資料照）

    外交部條法司長梁光中將出使韓國。（資料照）

    2022/04/28 14:09

    〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部日前發布人事令，駐韓代表唐殿文任職期滿將調回外交部，由條約法律司長梁光中接任駐韓代表。針對媒體提問，梁光中過去未派駐過南韓，是否代表著外交降級？外交部發言人歐江安今天回應，外交部人事作業一向根據專業及工作需求進行調整，梁光中司長資歷完整，是擔任我國駐韓代表的適合人選。

    歐江安指出，梁光中畢業於國立中興大學法律系，曾經在美國布魯金斯研究院擔任訪問學人，是外交部少數兼具涉外實務工作經驗及法律素養的資深外交官員。梁光中歷任駐越南代表處副代表及駐胡志明市辦事處處長，亞太區域相關工作經驗豐富，資歷完整。

    歐江安也提到，台韓關係歷史悠久，共享自由、民主、人權等普世價值。目前兩國互為第5大貿易夥伴，在疫情爆發前的2019年，互訪達245萬人次，互為第三大觀光客來源。台韓於去年11月及今年2月簽署「台韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定（ADTA）」與「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，可見雙方在經貿、觀光等方面交流的頻密。

    歐江安強調，本次我國新任駐韓代表的任命，屬於外交人員的正常輪調。梁光中抵任後，將秉持深厚的法律素養及外交實務經驗，在台韓現有雙邊關係基礎上，接續推動各項雙邊合作與交流，為拓展兩國關係作出更多貢獻。

    外交部外觀。（記者楊丞彧攝）

    外交部外觀。（記者楊丞彧攝）

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