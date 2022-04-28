立委質疑公視台語台以「練痟話」圖諷柯 陳耀祥：會去了解

民眾黨立委高虹安質詢指公視台語台攻擊民眾黨主席柯文哲。（記者陳昀攝）

2022/04/28 12:50

〔記者陳昀／台北報導〕公視台語台昨在臉書PO出台語「練痟話」教學，卻因卡通圖像神似台北市長、民眾黨主席柯文哲，引發在野黨批評。民眾黨立委高虹安、張其祿今接連批評運用公共資源攻擊政治對手不可取，NCC主委陳耀祥回應，公廣集團屬於全民，必須保持政治獨立性，不適合介入政治議題，他會去了解。

立法院交通委員會今邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，就「新聞台出現假訊息裁罰處理標準及如何要求新聞台落實執行預算法第62條之1條文（1450條款）」進行專題報告，並備質詢。

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高虹安指出，公廣集團具公益性質，應符合行政中立，公視台語台卻PO出一張很明顯在指涉柯文哲的圖片，在臉書攻擊政治對手，被踢爆後還偷偷把日期從2022年改成2020年，這真的太誇張了，雖然目前NCC未將臉書列管，但未來可能有業務相關，請陳耀祥說明對此事的態度。

陳耀祥回應，公廣集團是屬於全民的，必須保持政治獨立性，自己今天才看到這個圖，還需要判斷，但公廣集團不適合介入政治議題。

高虹安反駁，這就介入了啊，「練痟話」是負面的詞，又用一個插畫，這樣的行為很不ok，不符合公共性原則，請主委協助了解。陳耀祥表示，這是負面詞沒有錯，公共性也很重要，請讓他去了解一下。

隨後質詢的張其祿也痛斥，公視台語台真的不可取，公共電視不應消費任何黨派的政治人物，這件事必須清查。

國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥今出席立法院交通委員會進行專題報告並備質詢。（記者塗建榮攝）

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