中華民國防疫學會理事長王任賢：第3、第4劑疫苗問題根本是假的

國民黨智庫今日召開「Omicron大舉來襲，政府政策在哪裡?! 」記者會，中華民國防疫學會理事長王任賢與會指出，有關兒童疫苗與施打第3劑、第4劑疫苗的問題，其實這些疫苗都並非那麼需要，更不能被拿來當成限制老百姓行動的依據。（國民黨智庫提供）

2022/04/28 12:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日召開「Omicron大舉來襲，政府政策在哪裡?! 」記者會，中華民國防疫學會理事長王任賢與會指出，有關兒童疫苗與施打第3劑、第4劑疫苗的問題，其實這些疫苗都並非那麼需要，更不能被拿來當成限制老百姓行動的依據，他甚至直指，第3劑、第4劑疫苗的問題根本就是假的，因為是用以前的病毒，所做出來以前的疫苗，就像今年的流感，卻打去年的疫苗，會有效果嗎？

他認為，第1次第3劑疫苗出來的時候，正好就是在莫德納疫苗即將過期被銷毀的時候，這項政策是用來推銷疫苗的，實際意義不大，自然不該被列為要求民眾強制施打。

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王任賢表示，兒童疫苗與老人疫苗狀況不同，兒童感染新冠時症狀很輕，不會轉為重症，因為新冠本身並非病毒病，而是免疫病，兒童就是免疫不好，所以病毒在身體裡面來來去去，如入無人之境，免疫系統不想偵測它，也不想把它搞死，所以症狀很輕，施打疫苗的好處有限，但老人情況不同，老人打疫苗就是為了防死，屬於利己政策，小孩打疫苗的不良反應不到10%，由於小孩不容易施行個人衛生，所以打疫苗的用意在於公衛、利他，至於要不要打，應該讓學生家長自己決定。

此外，針對大家憂心台灣的醫療與公衛量能是否面臨崩潰，王任賢澄清，醫療量能永遠不會崩潰，只要公衛簡化作業流程，醫院病床不被輕症病患佔用，兩者量能都不會崩潰。

他說，雖然目前急診室篩查人數好像很多，大家累得半死，但其實醫院裡面「平靜得很」、「涼的一榻糊塗」，還有一大堆的醫療量能存在，而且篩檢不能算是醫療量能，真正代表醫療量能的是隔離病床數。

王任賢進一步指出，目前所謂全台灣只有1萬張隔離病床數，這是不對的，而且算法是錯的，根據過去SARS經驗，當大疫情出現時，醫療量能要以全部病床的30%計算，由於老百姓怕死，大家都不敢去醫院，病床根本不需要政府徵用，就會立刻被空出來，總數大約會有5萬1000張隔離病床，如果以每一病人佔床7天或14天估算，每天可供7200人或3600人使用，若以床位換算死亡率0.03%，必須爆出1200萬到2400萬的病例，這怎麼可能，因此台灣的醫療量能永遠不會崩潰，台北市長柯文哲所稱的軟性封城，是永遠都不會做的。

至於公衛量能，王任賢表示，也不會崩潰，因為公衛就是一個沒有量能的單位，不需要量能，現在所以出現量能問題，是因為被抄爆、打電話打到爆，沒有空做其他的事情，擔誤很多業務，他認為，只要公衛簡化流程，病床不被輕症病患佔用，都不會崩潰，他建議，防疫的事情就讓地方去做，檢疫由中央去幹，什麼事情就都解決，大家可以過太平的日子，就像蔡英文總統所說，大家正常過生活。

王任賢說，「居家隔離」在台灣已經被濫用，輕症者應該居家隔離，但若只是接觸者，應該被解放，「3+4」絕對是對的政策，而且應該「以篩去隔」，強制隔離是非法的。

國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民指出，家用快篩實名制今天上路，但全國健保特約藥局及58個偏鄉衛生局，每一處只分配78人份、每人5支快篩試劑，總計1000萬份共5000萬劑，至於下一輪何時實施並不知道，因此預料大家將搶成一團，有時間排隊的人就能拿一堆快篩，沒有時間排隊的上班族則都領不到。

他表示，實名制快篩試劑，民眾不能挑選牌子，品質好不好不知道，台灣5家快篩試劑廠商，4家去年才拿到藥證，並沒有用病人檢體做測試，政府必須公布各廠牌的靈敏度與有效性。

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