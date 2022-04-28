染疫病例將破萬 賴香伶籲配發職場防疫物資

民眾黨立委賴香伶今天召開記者會呼籲「落實防疫長制度」、「配發職場防疫物資」、「放寬職災傷病給付」。（記者鍾麗華翻攝）

2022/04/28 11:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕今天是428國際工殤日，民眾黨立委賴香伶召開記者會指出，全國每日確診即將破萬例，面對防疫危機，她提出「落實防疫長制度」、「配發職場防疫物資」、「放寬職災傷病給付」。

賴香伶說，許多勞工因職場染疫確診，被匡列居家隔離、自主健康管理，指揮中心雖發布指引要求機關企業設置防疫長，但並未落實，各單位防疫物資如快篩劑短缺，導致職場人心惶惶。去年壹電視人員因染疫而在公司身亡，企業在台北市政府協助下設置臨時快篩站。當時許多事業單位都不清楚如何防疫、維護職場勞工健康。

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賴香伶指出，去年11月約有1萬7000人染疫，但因宣導不足或程序繁瑣，染疫申請職災給付只有858件，如今每天確診數達到8000多人，勞動部長許銘春雖說輕症居家也可申請給付，但每日確診即將破萬，職場染疫勞工眾多，因染疫職災給付勢必暴增，請問勞動部、勞保局做好準備了嗎？

賴香伶表示，指揮中心至今未能開放企業購買快篩劑等防疫物資，密切接觸染疫者的勞工無法檢驗，沒辦法上班，只能到快篩站忍受1、2小時的排隊等候，她昨天在桃園中路運動公園快篩站，快篩站於4點半快截止的半小時前，還有約400公尺的排隊人龍，家長帶著有症狀的孩子、密切接觸者勞工都在等快篩。她呼籲各部會輔導企業、機關落實防疫長制度，盡速掌握染疫名單，快速提供防疫物資，避免疫情大爆發。

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