藍圍剿NCC主委要求華視撤照 綠嗆：沒有質詢能力嗎？

國民黨立委圍剿陳耀祥10分鐘要他將華視撤照，被民進黨團幹事長鄭運鵬反嗆不會質詢嗎？（記者陳昀攝）

2022/04/28 10:34

〔記者陳昀／台北報導〕華視新聞近來連續出包，引起不小爭議。立法院交通委員會、國民黨立委洪孟楷今排定邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥專題報告並備質詢，陳一入座，國民黨團隨即一湧而上痛罵，要求陳下台、華視撤照，民進黨團則在一旁反嗆「沒有質詢能力嗎？排議程又不開會，丟臉！」

陳耀祥今受邀到立法院就「新聞台出現假訊息裁罰處理標準及如何要求新聞台落實執行預算法第62條之1條文（1450條款）辦理情形」專題報告並備質詢。

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陳一入座，國民黨團成員隨即上前痛罵「陳耀祥下台！華視撤照」，立委鄭麗文痛斥，NCC一意孤行護航華視，卻發生丟人現眼的低級錯誤，難道不需負起政治責任？應該知恥下台！民進黨團幹事長鄭運鵬則反嗆：「國民黨沒有質詢的能力嗎？排了議程又不讓主委報告，你們才丟臉！」國民黨立委連罵了10多分鐘後，洪孟楷宣布開會，現場才恢復平靜。

陳耀祥上台報告時說明，廣電新聞媒體的專業、獨立、自主，為NCC監理的重點要求，若有任何影響廣電新聞媒體專業自主的情事，NCC均將本於權責調查，秉公依法處理，以維護國內新聞媒體環境，保障閱聽大眾視聽權益。

陳耀祥表示，廣電媒體新聞報導的內容，重點在於是否落實事實查證工作，以避免因為查證或查證不確實，導致新聞製播發生片段取材、煽情、誇大、偏頗等失衡情事，並損害公共利益。

針對涉違法的案件，陳耀祥指出，將請該媒體建置的自律（倫理）委員會調查後，作成調查報告送NCC審議，NCC也將提送由專家學者、公民團體及實務工作者所共同組成的「廣播電視節目廣告諮詢會議」討論，提供專業意見及處理建議後，由NCC委員會議做最終決議。

陳耀祥強調，NCC依法獨立行使職權，不受政治力干預，透過委員合議制及各項制度落實程序正義，電視內容對社會影響至為廣大，NCC將持續督促電視新聞媒體，除應落實事實查證規定，也應強化集貨時內控機制，提供正確資訊，並促其加強營運體質，維護閱聽眾權益。

國民黨立委圍剿陳耀祥10分鐘要他將華視撤照，被民進黨團幹事長鄭運鵬反嗆不會質詢嗎？（記者陳昀攝）

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