自民黨青年局訪台團 將與蔡總統會談、弔唁李登輝

日本自民黨青年局長小倉將信（左）和該局國際部副部長山口晉（右），在下月初訪台前接受台灣媒體訪問，對於青年局相隔近3年再度組團訪台，兩人均表示高度期待。（記者林翠儀攝）

2022/04/28 05:38

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〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕預定下月3日率團訪台的日本自民黨青年局長小倉將信，27日和訪台團成員之一的眾議員山口晉在訪台前接受台灣媒體聯訪。對於相隔近3年的訪台，小倉和山口均表示高度期待，此行除拜會蔡英文總統等政要之外，訪台團也將去前總統李登輝墳前弔唁，並參訪日本首相岸田文雄曾祖父在基隆經營和服店的舊址。

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去年10月接任青年局長的小倉，他畢業於東京大學法學系，並拿到英國牛津大學金融經濟學碩士，曾任職於日本銀行，2012年當選眾議院進入政壇，也是自民黨內被看好的明日之星。小倉表示，這次是他當上眾議員後第7次訪台，若加上未踏入政壇前的訪台記錄，超過10次以上。

山口晉是在去年首次當選的新科眾議員，他畢業於一橋大學，曾留學新加坡深造，在任職東京瓦斯時曾被派駐新加坡，2018年以擔任菅義偉的秘書進入政壇。山口還有一個特別的身分就是「台灣女婿」，岳父是在日台僑團體「全日本台灣連合會」會長趙中正，疫情發生前他平均1年訪台2次。

小倉表示，自民黨的新科議員在國會會期中，通常是不能出國訪問，所以這次黨同意讓山口出訪，而且訪問地點是台灣，是很值得紀念的事。

這次訪台的青年局幹部，除了小倉和山口之外，還有青年局長代理鈴木憲和、國際部長鈴木隼人和國際副部長西野太亮及相關人員等11人。由於這次訪台團採專案泡泡模式，無法像以往一團數十到上百人規模，小倉表示，很多以前訪問過台灣的地方青年局的成員，都還想再次訪台，等到疫情緩和後，希望再率更大團訪台。

對於台灣近期疫情升溫，小倉表示，他對台灣的防疫對策具有高度信心，不論在疫苗覆蓋率和醫療體系均很健全，而且現在也到了該考慮如何在控制疫情的同時，重啟社會經濟活動的階段，他也預定和台灣方面就此交換意見。

訪問時間預定下月3日到7日，除了拜會總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等政要，也將拜會國民黨主席朱立倫，並參訪台北市、新竹市、桃園市等地。訪問團也計畫拜會數位政委唐鳳，目前仍在協調中。

訪台團此行，還預定前往汐止五指山國軍公墓弔信前總統李登輝，小倉表示，李前總統是推動日台關係深化的偉大政治家，很多日本國會議員都非常尊敬他，所以此行一定要去他的墳前弔唁致敬。

另外，訪台團還預定走訪基隆市，參觀首相岸田文雄曾祖父以前開設和服店的舊址，小倉表示，岸田首相以前擔任青年局長時，也大力促進日台交流，曾祖父曾在台經商，現任的官房副長官木原誠二，他的曾祖父也曾任職於台灣銀行，在後藤新平的手下做事，對台灣的感情都很深厚。

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