致謝影片未提日本 烏克蘭：對象是提供武器國家

烏克蘭外交部4月25日在官方推特公布一段影片感謝31國支援，日本並不在感謝國家之列，烏克蘭解釋原因是影片主要向提供武器支援烏克蘭的國家致謝。（擷自影片）

2022/04/26 18:14

〔中央社〕烏克蘭外交部4月25日在官方推特公布一段影片感謝31國支援，日本並不在感謝國家之列，原因是影片主要向提供武器支援烏克蘭的國家致謝。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續進行，日本放送協會（NHK）報導，這段影片長度約34秒，在右邊以動態字幕方式寫上美國、加拿大等31國國名，最後字幕用英文表示「我們的友情是我們的勝利」。

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影片中介紹的國家幾乎都是北大西洋公約組織（NATO）成員，也有非成員的埃及等國，但日本不在感謝之列。

在烏克蘭外交部推文前，烏克蘭國防部也在官方推特發布同段影片的推文。

有關為什麼日本不在影片內的感謝國家之列，烏克蘭駐日本大使館表示，這段影片主要是對提供武器給烏克蘭的國家表達謝意，並強調「我們當然感謝日本給予的支援與協助」。

日本內閣官房長官松野博一說，有關日本至今提供烏克蘭方面的各項協助，包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在內的烏克蘭政要，屢次對日本表達謝意。

日本外務大臣林芳正說，烏克蘭方面已說明，這段影片主要是向曾給予烏克蘭武器支援的國家致謝；烏克蘭政府對日本至今給予的人道支援、財政支援及防衛裝備品提供等最大限度的支援，已再度表達謝意。

Video credit https://t.co/hvlwp4ZOoG — MFA of Ukraine ???????? （@MFA_Ukraine） April 26, 2022

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