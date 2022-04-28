自民黨青年局訪台團：將努力協助台灣加入CPTPP

日本自民黨青年局長小倉將信（左）預定5月3日率團訪台，他在訪台和國際副部長山口晉（右）共同接受台灣媒體訪問。（記者林翠儀攝）

2022/04/28 05:46

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〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本自民黨青年局長小倉將信和該局國際部副部長山口晉在接受訪問時表示，下月初訪台的目的之一就是強化日台經貿關係，與台灣的經貿合作對日本的經濟具有重大的意義。對於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），小倉表示，看到台灣正逐步完成準備工作，他覺得很高興，他們這些對台灣有深入了解的議員，也會努力從旁協助。

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小倉預定下月3日率團訪台，他和山口在訪台前接受台灣媒體聯訪，談到對台灣爭取加入CPTPP的建議、自民黨政務調查會去年成立「台灣政策專案小組（PT）」，曾就美國的台灣關係法等法案進行檢證，以及前首相安倍晉三說的「台灣有事即日本有事」，在俄羅斯入侵烏克蘭後，日本國內危機感增加的現象等內容。

小倉表示，日本對台灣申請加入CPTPP表示歡迎，台灣和日本一樣擁有自由民主和法治的價值觀，台灣申請加入讓日本安心了不少。他知道台灣已經修改了11項相關法案，今年以來已修定了3項與日台關係有關的法案，看到台灣正逐步完成準備工作，他覺得很高興。

不過他也強調，CPTPP具有非常的高標準，市場准入和規則均有規範，如何向包含日本在內的各國說明台灣可以達到各項高標準是一件很重的事，CPTPP很重視加盟國的共識，所以台灣要能夠說服其他加盟成員，非常重要。

小倉表示，蔡政府解除對福島5縣食品進口管制，很多日本人都很感謝，同時也能感受到台灣希望參加自由貿易的決心。他認為，可以請深入了解台灣的議員或友台議員聯盟從旁協助，例如台灣已為了加盟而修改10項以上的法案一事，可能還有很多人不知道。

對於台灣擔憂中國若早一步加入，可能不利於台灣加入一事，小倉認為，CPTPP非常重視共同開創自由且開放市場的價值觀，不能受到單一政府的左右，日本政府的態度就是以客觀的標準判斷，是否符合CPTPP的高標準。

日台交流緊密，尤其是地方自治體與台灣各城市締結友好城市，在東北大地震後增加了上百個，近年由各地方自治體舉行的「台日交流高峰會」，例如去年的「神戶宣言」和前年的加賀宣言主張制定台日關係基本法或台日交流基本法，自民黨保守派也持同樣的主張。

小倉指出，自民黨的政務調查會在去年初成立了「台灣政策檢討專案小組」，這可能是自民黨有史以來首次以國家名稱成立專案小組，是一項劃時代的創舉。台灣PT曾就美國的台灣關係法，以及2018年制定台灣旅行法等美國加強對台關係的法案進行檢證，他認為這是很有必要的研究。

不過，對於制定日台交流的專法，自民黨內尚未形成共識，有一派人認為即使沒有制定專法，照現行法律也夠用，實際上日台關係也在逐步加深，有一派則主張像美國那樣制定專法。小倉說，像他們這些很了解台灣的議員，可以做的就是向周遭說明制定的意義，雖然共識尚未形成，但要立什麼程度的法案，有必要先行調查研究。

台灣PT在去年曾向菅義偉政府提出一份建言，包括台灣有事時日本政府的應對，深化日台關係以及經濟合作等內容，小倉表示，這是很大的進步，他給予正面評價。

最近俄羅斯入侵烏克蘭後，日本輿論對台灣有事的關心度大幅提高，安倍前首相說過「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」，山口和小倉均表認同。

山口表示，這次俄羅斯入侵烏克蘭提高了日本的危機感，尤其是對擁核國家的中國、北韓和俄羅斯。他表示，距離日本最近的就是台灣，日本在以日美同盟為基軸的同時，應就「台灣有事」的因應進行確實的準備。

山口還表示，他們這個世代並未經歷戰爭，從電視報導中首次看到烏克蘭的慘狀，很難相信會發生這種事，如同安倍前首相說的，台灣有事就是日本有事，讓年輕世代了解這件事也是一件很重要的事。

小倉也表示，他前陣子去了沖繩，聽當地人說，幾年前曾舉辦從台灣騎水上摩托車到與那國島的活動，日本和台灣的距離真的很近。所以台灣一旦有事，日本不可能不受到影響。

日相自民黨青年局長小倉將信。（記者林翠儀攝）

日本自民黨青年局國際副部長山口晉。（記者林翠儀攝）

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