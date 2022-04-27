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    柯文哲赴北市議會新黨黨團求追加14項預算 挨轟「就是不發重陽敬老金」

    台北市長柯文哲。（記者羅沛德攝）

    台北市長柯文哲。（記者羅沛德攝）

    2022/04/27 18:08

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天赴議會新黨黨團遊說支持24項重大政策、優先法案，其中追加預算高達14項，原因如營建物價調漲16％，當中包含延宕許久的「北市淨零排放管理自治條例」。黨團召集人潘懷宗批評柯文哲，就是不發放重陽敬老禮金，還誤導這會增財政負擔；柯答說，目前正擬敬老金發放規則，視每年決算盈餘處理補貼。

    柯文哲表示，2020至2021年營建物價上漲16%，鋼鐵價增40%以上，很多工程要追加預算，希望能經得起考驗，所以請議員審查，以示預算沒有浮報。

    對於淨零排放條例，柯表示，這是未來十幾年最重要民生政策，影響層面非常大，有人批評北市府提出的自治條例空白授權太多，但法應該要通過，條文部分再看議員的意見是否增修，不清楚的地方寫清楚，減少空白授權。

    這次追加減預算，北市府未納入重陽敬老金，新黨議員潘懷宗、李慶元、侯漢廷等表達遺憾，認為市長誇大重陽敬老金支出，忽視北市近年經濟成長指數以及市府財政增加等等的因素。

    柯文哲回應，重陽敬老金規則正由北市府府祕書長陳志銘擬訂中，北市庫尚欠債800多億元，如果全部還完再發，敬老金將永遠不能發，所以會看財政，依照財政決算後盈餘來處理補貼，會較公平。

    新黨黨團也決議，全力支持北市府修正外送平台業者管理自治條例，盡速三讀通過；為達到2050淨零碳排放目標，也支持北市積極規劃節能減碳措施，將該自治條例送議會法規會一讀，詳細討論後送二讀會審議，希望能加快腳步，讓條例更完善。

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