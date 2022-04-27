藍批蔡其昌「中火門神」 蔡陣營：盧秀燕才是中火燒煤炭守護者

台中火力發電廠。（資料照）

2022/04/27 12:56

〔記者吳書緯／台北報導〕民進黨中執會今天將通過徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，多位國民黨議員、參選人將在今日下午開記者會批蔡為「中火門神」；民進黨台中市議員、蔡其昌辦公室發言人陳世凱批，國民黨人想選議員卻拿台中市政炒作，對台中人不尊重，台中市長盧秀燕硬是阻擋中火更換低汙染的燃氣機組一年多，盧才是高污染「中火燒煤炭的守護者」。

由國民黨台北市議員徐巧芯開設的「日知學塾」將在今天下午舉辦「民進黨徵召中火門神、『貪官守護者』蔡其昌，為台中人抱屈！」記者會；據指出，多位國民黨議員參選人將出席與會。

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對此，陳世凱今在立院外接受聯訪痛批，「國民黨不曉得現在急什麼」，國民黨本來在說什麼盧秀燕很像蠻有優勢，但是看起來非常的急，因為民進黨正準備要徵召的過程中，就急著出來開記者會，而且開記者會的成員，有些是台北想要選議員的人，也有一些想在台中選議員的，拿台中的市政來這樣子炒作，為了要選議員，是國民黨對台中人一個非常不尊重的動作，台中人相當的反彈。

針對藍營批蔡為「中火守護者」，陳世凱表示，作為一位台中人，盧秀燕選市長時說「市長換人空氣換新」，到目前為止已經跳票，盧連一句道歉都沒有，還好意思跳出來說別人是中火的守護者，而且中火的污染是因為燃燒煤炭太多，所以這幾年台電公司一直希望由燃煤轉為燃氣，然而盧秀燕硬深深卡了燃氣機組一年多的時間，讓台中人多吸了煤炭的廢氣一年多的時間。

陳世凱批，如果要講守護者，「盧市長，你其實就是中火燒煤炭的守護者」，其實就是「市長換人，空氣換新」的跳票者，痛斥「盧市長，你要不要先道歉」，講到中火，台中人必然憤怒，但是憤怒的對象是針對盧秀燕。

媒體追問，藍稱蔡為中火的守護者是不是很不公平？陳世凱說，中火當時的建設，是國民黨在執政的時候，中央執政、地方也執政。盧秀燕當時擔任民意代表，一、二十年的時間，連一句話都沒有吭過、都沒有講過，但為了選舉，拿中火的污染出來講，也讓她拿到選票並當選，但這4年台中的空氣並沒有換新，尤其在今年空氣非常的糟糕。

陳世凱說，民進黨政府好不容易希望把中火的高污染的煤炭機組換成低汙染的燃氣機組的過程，盧秀燕竟然在阻擋，中市府硬生生的阻擋了一年多的時間，「請問一下誰才是中火燃煤機組的守護者？這個守護者叫做盧秀燕」，所以不要去講別人。這個守護者就是盧秀燕。

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