國民黨北市松山信義議員初選 新人詹為元勝出

國民黨台北市松山信義區議員初選，新人詹為元（左二）勝出。（資料照，國民黨北市黨部提供）

2022/04/27 11:35

〔記者郭安家／台北報導〕2022年縣市議員選戰在即，台北市一級戰區之一松山信義區，因為北市人口外流，該區議員席次從10席減剩9席，國民黨已有現任議員5席、再增加提名1席新人，將保留提名6席，民進黨則提4席，加上第三勢力來勢洶洶，該區選情緊繃。國民黨台北市黨部今天宣布，該區新增提名1席新人，由丁守中前發言人詹為元勝出。

國民黨台北市黨部第三選區（松山信義區）初選，已於4月24日、25日、26日電話民調，今日公布民調結果，由詹為元勝出，打敗民調第二名的滿志剛、第三名的田方倫、第四名的陳俞亦。國民黨北市黨部說，5月中旬前，將一併與現任議員，提報中央選策會核定。

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台北市黨部指出，這次辦理初選民調秉持著公平、公正、公開，所有程序皆依據黨內相關規定辦理，可受外界公評；在三天的執行民調期間，包括台北市黨部、選舉監察小組及登記參選同志，皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日針對調查過程進行記錄，結果顯示三天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義之電話皆已被妥適處理。

該區目前10席議員，包括國民黨籍王鴻薇、秦慧珠、戴錫欽、徐巧芯、陳永德，國民黨另加提名詹為元，由於陳永德本來揚言不選而被慰留，國民黨預計保留提名6席。民進黨現任議員為許淑華、洪健益、許家蓓、張茂楠則交棒給女兒張文潔，民進黨預計提名4席。

不過，令選情更為激烈是，現任無黨籍議員邱威傑（呱吉）不選，無黨籍擬參選人吳崢、台灣民眾黨擬參選人楊寶楨及親民黨擬參選人洪士奇等3人皆來勢洶洶。若第三勢力在該區9席次中，仍保有一席之地，也將導致國民黨、民進黨其一會掉一席；但地方人士普遍認為，民進黨選情相對穩定，對國民黨衝擊較大。

國民黨台北市松山信義區議員初選民調結果。（詹為元提供）

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