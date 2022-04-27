為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨北市松山信義議員初選 新人詹為元勝出

    國民黨台北市松山信義區議員初選，新人詹為元（左二）勝出。（資料照，國民黨北市黨部提供）

    國民黨台北市松山信義區議員初選，新人詹為元（左二）勝出。（資料照，國民黨北市黨部提供）

    2022/04/27 11:35

    〔記者郭安家／台北報導〕2022年縣市議員選戰在即，台北市一級戰區之一松山信義區，因為北市人口外流，該區議員席次從10席減剩9席，國民黨已有現任議員5席、再增加提名1席新人，將保留提名6席，民進黨則提4席，加上第三勢力來勢洶洶，該區選情緊繃。國民黨台北市黨部今天宣布，該區新增提名1席新人，由丁守中前發言人詹為元勝出。

    國民黨台北市黨部第三選區（松山信義區）初選，已於4月24日、25日、26日電話民調，今日公布民調結果，由詹為元勝出，打敗民調第二名的滿志剛、第三名的田方倫、第四名的陳俞亦。國民黨北市黨部說，5月中旬前，將一併與現任議員，提報中央選策會核定。

    台北市黨部指出，這次辦理初選民調秉持著公平、公正、公開，所有程序皆依據黨內相關規定辦理，可受外界公評；在三天的執行民調期間，包括台北市黨部、選舉監察小組及登記參選同志，皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日針對調查過程進行記錄，結果顯示三天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義之電話皆已被妥適處理。

    該區目前10席議員，包括國民黨籍王鴻薇、秦慧珠、戴錫欽、徐巧芯、陳永德，國民黨另加提名詹為元，由於陳永德本來揚言不選而被慰留，國民黨預計保留提名6席。民進黨現任議員為許淑華、洪健益、許家蓓、張茂楠則交棒給女兒張文潔，民進黨預計提名4席。

    不過，令選情更為激烈是，現任無黨籍議員邱威傑（呱吉）不選，無黨籍擬參選人吳崢、台灣民眾黨擬參選人楊寶楨及親民黨擬參選人洪士奇等3人皆來勢洶洶。若第三勢力在該區9席次中，仍保有一席之地，也將導致國民黨、民進黨其一會掉一席；但地方人士普遍認為，民進黨選情相對穩定，對國民黨衝擊較大。

    國民黨台北市松山信義區議員初選民調結果。（詹為元提供）

    國民黨台北市松山信義區議員初選民調結果。（詹為元提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨桃市長提名陷泥淖 林為洲點名魯明哲應承擔
    2022/04/27 05:30

    國民黨桃市長提名陷泥淖 林為洲點名魯明哲應承擔
    國民黨中常會 今提名張麗善競選連任
    2022/04/27 05:30

    國民黨中常會 今提名張麗善競選連任

    惠而浦一級變頻上下門冰箱新上市
    「比九天玄女還玄」黃子哲輸給林杏兒 怒轟國民黨初選作弊
    2022/04/24 17:28

    「比九天玄女還玄」黃子哲輸給林杏兒 怒轟國民黨初選作弊
    國民黨北市議員第一梯次23人參選 7連霸議員陳永德未登記
    2022/03/24 18:29

    國民黨北市議員第一梯次23人參選 7連霸議員陳永德未登記

    「糙」給力 統一陽光力挺外送員
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播