為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    衛生局長急電！高市議員質詢自己喊停 陳其邁請假回市府開會

    高雄市長陳其邁今總質詢到一半，臨時向議長曾麗燕請假。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁今總質詢到一半，臨時向議長曾麗燕請假。（記者李惠洲攝）

    2022/04/27 10:38

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今進行總質詢過程中，議員蔡武宏突然喊停、透露剛剛衛生局長來電告知，中央要與高市府進行視訊會議，需要市長陳其邁出席；陳其邁則當場向議長曾麗燕請假，返回市府與中央開會。

    高市議會定期大會本週開始進入總質詢，市長陳其邁帶領各局處首長列席備詢，但因為疫情關係，總質詢第一天，陳其邁就因為需要跟中央開會而向議會請假，昨天順利坐滿全場，不料今天質詢到一半，又臨時請假回市府開會。

    今天總質詢輪到國民黨高市議員蔡金晏、蔡武宏，以及民進黨議員江瑞鴻，前兩節則是蔡金晏、蔡武宏聯合質詢；蔡武宏問到一半時，突然主動喊停，說明剛剛接到衛生局長急電，需要市長陳其邁趕回市府與中央開防疫會議（視訊）。陳其邁也當場向議長曾麗燕請假，隨即離開議事廳、趕回市府開會。

    高市府指出，近期因為居家隔離等新措施及整體疫情升溫，相關單位需要研議更完善作為，好跟中央政策有所對接，事先均會向議會、議長、與當天質詢的議員詳盡說明，市長陳其邁也感謝議會與議員體恤，會盡全力讓防疫作為更加完備。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    高雄市長陳其邁總質詢中途臨時告假離席。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁總質詢中途臨時告假離席。（記者李惠洲攝）

    高市議員蔡武宏總質詢時突然喊卡，通知市長陳其邁回去市府開會。（記者李惠洲攝）

    高市議員蔡武宏總質詢時突然喊卡，通知市長陳其邁回去市府開會。（記者李惠洲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「眷村」里長聯名掛布條感謝陳其邁 陳子瑜：施政不分藍綠
    2022/04/26 23:45

    「眷村」里長聯名掛布條感謝陳其邁 陳子瑜：施政不分藍綠
    居隔新制上路 陳其邁：高雄校園仍會從嚴疫調
    2022/04/26 20:46

    居隔新制上路 陳其邁：高雄校園仍會從嚴疫調

    季配息型ETF新選擇 00905掛牌上市
    陳其邁缺席議會總質詢 原因是與陳時中進行視訊防疫會議
    2022/04/25 09:22

    陳其邁缺席議會總質詢 原因是與陳時中進行視訊防疫會議
    陳其邁：打過3劑疫苗 建議隔離時間可縮短
    2022/04/23 09:38

    陳其邁：打過3劑疫苗 建議隔離時間可縮短

    「糙」給力 統一陽光力挺外送員
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播