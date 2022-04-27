衛生局長急電！高市議員質詢自己喊停 陳其邁請假回市府開會

高雄市長陳其邁今總質詢到一半，臨時向議長曾麗燕請假。（記者李惠洲攝）

2022/04/27 10:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今進行總質詢過程中，議員蔡武宏突然喊停、透露剛剛衛生局長來電告知，中央要與高市府進行視訊會議，需要市長陳其邁出席；陳其邁則當場向議長曾麗燕請假，返回市府與中央開會。

高市議會定期大會本週開始進入總質詢，市長陳其邁帶領各局處首長列席備詢，但因為疫情關係，總質詢第一天，陳其邁就因為需要跟中央開會而向議會請假，昨天順利坐滿全場，不料今天質詢到一半，又臨時請假回市府開會。

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今天總質詢輪到國民黨高市議員蔡金晏、蔡武宏，以及民進黨議員江瑞鴻，前兩節則是蔡金晏、蔡武宏聯合質詢；蔡武宏問到一半時，突然主動喊停，說明剛剛接到衛生局長急電，需要市長陳其邁趕回市府與中央開防疫會議（視訊）。陳其邁也當場向議長曾麗燕請假，隨即離開議事廳、趕回市府開會。

高市府指出，近期因為居家隔離等新措施及整體疫情升溫，相關單位需要研議更完善作為，好跟中央政策有所對接，事先均會向議會、議長、與當天質詢的議員詳盡說明，市長陳其邁也感謝議會與議員體恤，會盡全力讓防疫作為更加完備。

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高雄市長陳其邁總質詢中途臨時告假離席。（記者李惠洲攝）

高市議員蔡武宏總質詢時突然喊卡，通知市長陳其邁回去市府開會。（記者李惠洲攝）

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