立陶宛設處腳步近了！ 正籌備地點與人事行政作業

外交部歐洲司長陳立國今在例會回應媒體詢問表示，立陶宛籌備來台設處事宜，目前進展順利。（記者呂伊萱攝）

2022/04/26 15:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕立陶宛向台灣提出申請開設經貿辦事處已約1個月，外交部今天表示，目前一切進展順利，我政府樂願提供過程中的必要協助，等待立方擇定辦公地點和完成人事甄選等行政作業，期望盡快和大家分享好消息。

立陶宛經濟部長雅莫奈特（aušrinė armonaitė）3月下旬時表示，已去函台灣外交部，立陶宛「完全準備好」要在台灣設立經貿辦事處。只要完成相關程序，辦事處就能正式掛牌成立，當時台灣「中東歐經貿考察團」正在訪問立陶宛。

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外交部歐洲司長陳立國今在例會回應媒體詢問表示，駐立陶宛台灣代表處去年11月18日正式掛牌運作後，台立雙邊頻繁推動各項領域的交流合作與經貿連結，立陶宛政府也已經完成內部修法程序，籌備在台設處事宜。

陳立國說，我國政府於3月底收到立陶宛來台設處的申請，我政府重申歡迎立場，並且樂願提供關於設處過程中的必要協助，目前一切進展順利。駐立陶宛代表處也持續與立陶宛政府保持密切聯繫、追蹤進展。待立方擇定辦公地點和完成人事甄選等行政作業，期望能盡快和大家分享設處好消息。

另，關於瑞典國會暨歐洲議會議員聯合訪團日前訪台，訪團成員將提案在台設立「瑞典之家」，以深化台瑞關係。陳立國今天主動說明，此案已排入瑞典國會議程，預計最近將表決，期盼瑞典國會議員朋友以具體行動深化台瑞關係。

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