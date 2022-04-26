傳朱立倫屬意徐欣瑩選新竹市長 林為洲：有人測風向

國民黨立委林為洲。（資料照）

2022/04/26 13:12

〔記者林良昇／台北報導〕年底九合一大選，國民黨在桃園市長提名出現亂局，新竹市長提名更傳出黨主席朱立倫不屬意地方人選，擬推在新竹縣經營的前立委徐欣瑩，擬參選竹北市長的國民黨立委林為洲認為這是有人測風向，黨中央不回應不否認，對國民黨新竹市的選情沒有加分。

國民黨新竹市長提名人選未定，傳出朱立倫屬意提名徐欣瑩參選，引發外界質疑。林為洲今接受廣播節目專訪時表示，新竹市長選舉現在有點混亂，民進黨推翻初選的決議改採徵召，內部矛盾中，國民黨好像不落人後，別人出了問題，自己也要出問題。

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林為洲認為，朱立倫要推徐欣瑩選新竹市長的說法是有人要測風向，但黨中央目前沒有任何聲音和回應，朱立倫不敢回應，也不敢否認，採曖昧的態度，這對國民黨新竹市選情沒有加分。

林為洲指出，黨中央之前以台北市議員羅智強是「外來」，在地不支持為由，不挺羅選桃園市長，但徐欣瑩是新竹縣必非新竹市，也是外來的，不然去問新竹市議長許修睿和議員是否支持？不會支持的，這樣只是徒增困擾，應該還是要回歸制度面。

林為洲表示，徐欣瑩如果有入國民黨滿1年，就有權利可以參選，徐如果在新竹縣選確實是滿強的，但要跨區？「真的有比較強嗎？」一定會被在地打臉，這樣不是好方法。

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