陳其邁勉初選落敗是上帝的恩典與眷顧 高閔琳質詢後落淚

民進黨議員圍著高閔琳（中），報以溫暖的掌聲，市長陳其邁（右）也當面鼓勵她，讓高閔琳數度激動落淚！ （記者李惠洲攝）

2022/04/26 12:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議員高閔琳，此次在黨內初選意外落馬，今天輪到她總質詢，高雄市長陳其邁以過來人經驗勉勵她，初選的落敗，是上帝的恩典與眷顧，是上帝給妳的考題；民進黨議員則圍著她，報以溫暖的掌聲，讓她數度激動落淚！

高閔琳今天針對地方建設，質詢高市府近50分鐘，市長陳其邁最後答詢時，感謝她8年來的服務與議會傑出表現，在公督盟評選優質議員屢屢上榜。

請繼續往下閱讀...

陳其邁以過來人的經驗勉勵高閔琳說，年輕的時候碰到挫折，但年輕的挫折不是挫折，反而可以在選舉過程或挫折裡，不斷反省檢討、吸引更大養分。

陳其邁表示，政治人物的力量還是在於人民的力量，不同工作角色調整，是未來成長的動力，「初選的落敗，是上帝的恩典與眷顧，是上帝給妳的考題」 ，以妳在議會的表現，未來在任何地方都可以大放異彩。高閔琳邊聽，眼眶已經微濕。

質詢結束後，多位民進黨議員圍繞著高閔琳，報以溫暖與鼓勵的掌聲，陳其邁也步下備詢台，當面鼓勵她，高閔琳數度激動落淚。

高閔琳稍後接受媒體訪問時，再度哽咽說，初選結束後，大概花了1天半時間整理自己的心情，她跟助理講，難過不可以超過3天，要趕快振作起來，服務鄉親跟市民，可是第二天、第三天進到議會，看到議會同仁、門口警衛，或是跑行程看到地方鄉親，說不出話就又哭了。

她說，今天她其實還蠻理性的，不知道這麼多議會好同事，甚至是不分政黨，什麼時候站在她的背後，默默支持她？她又哭了，非常的感動也很感謝。

媒體問她未來有什麼規劃？高說，她沒有想到那麼多，因為議員任期到12月24日，服務處每天照常開張，每個禮拜四晚上一樣有服務時間，鄉親有需要她時，一直到任期結束的最後一刻，她都會在。

針對陳其邁告訴她，初選的落敗是上帝的恩典，她感想如何？高閔琳說，人生都是起起伏伏，有起有落，每一個階段都可以學到不同人生課題，這句話從陳其邁市長嘴裡講出來，特別感動，因為陳其邁在參選市長過程中，也非常意外的、沒有第一次就選上市長。

高閔琳說，陳其邁會前有跟她分享第一次市長落敗的經驗，也以台語鼓勵她說：「人在年輕時候先跌倒，會比老的時候好！」這是市長用詼諧的方式給她的鼓勵，也是一個過來人，讓她知道自己並不孤單，也會更有力量。

高閔琳數度激動落淚。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法