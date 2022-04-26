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    蔡英文：輕重症分流以確保醫療量能充足 感謝各地藥師投入

    蔡英文總統接見「中華民國藥師公會全國聯合會理監事及幹部」時表示，各縣市已陸續啟動居家照護，我們希望透過輕重症患者的分流指引，來確保醫療量能的充足。（資料照）

    蔡英文總統接見「中華民國藥師公會全國聯合會理監事及幹部」時表示，各縣市已陸續啟動居家照護，我們希望透過輕重症患者的分流指引，來確保醫療量能的充足。（資料照）

    2022/04/26 11:59

    〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午接見「中華民國藥師公會全國聯合會理監事及幹部」時表示，各縣市已陸續啟動居家照護，我們希望透過輕重症患者的分流指引來確保醫療量能的充足。她要特別感謝藥師公會全聯會的支援，透過各地藥師的投入和響應，我們才有辦法對居家照護的確診者，提供送藥到府的服務。

    蔡總統致詞時表示，過去這段時間，指揮中心積極因應疫情的變化，調整各項防疫措施。她要特別感謝民間很多團體及職業公會等系統都串聯起來，為防疫工作提供關鍵的助力。其中，非常辛苦的就是藥師。在疫情初期，藥師朋友就投入防疫工作的最前線，協助口罩的發放，讓民眾都能保護自己和他人。

    總統提到，從上個禮拜開始，各縣市也陸續啟動居家照護，希望透過輕重症患者的分流指引，來確保醫療量能的充足。她要特別感謝藥師公會全聯會的支援，透過各地藥師的投入和響應，我們才有辦法對居家照護的確診者，提供送藥到府的服務。接下來，我們將會實施快篩實名制，在執行上也需要藥師朋友的幫忙。

    她認為，藥師朋友在防疫中扮演不可或缺的角色。她要再次感謝大家挺身而出，貢獻專業，和政府一起守護國人的健康。

    蔡總統指出，現在藥師的角色也越來越多元，除了以社區藥局作為據點，在第一線提供民眾用藥知識，藥師也走入社區，到民眾家中提供居家式藥事照護，或是到長照機構為長輩提供藥物諮詢。藥師也運用網路和智慧科技，提供遠距服務，讓偏鄉的居民能有更多管道及資源，獲得正確的用藥知識及協助。

    總統強調，長期以來，藥師朋友對政府政策提供很多寶貴的意見。未來，不論是防疫工作的進行或整體醫療、用藥、照護品質的提升，她也要拜託所有藥師朋友與政府齊心協力，繼續精進，守護全國民眾的健康。

    上午的訪賓由國策顧問、藥師公會全國聯合會理事長黃金舜率領、衛福部長陳時中陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維也在座。

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