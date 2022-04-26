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    5月報稅遇疫情 國民黨要求延長到6月底

    圖為去年所得稅申報。（資料照）

    圖為去年所得稅申報。（資料照）

    2022/04/26 11:17

    〔記者林良昇／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨宣布今起實施居隔「3+4」新措施，國民黨立委今抨擊，措施太快，等於把責任推給民眾，恐怕會造成疫情擴散和惡化。國民黨團也呼籲，5月報稅季將至，因應疫情，應把所得稅報稅期限延長到6月底，減少報稅人潮。

    國民黨團今召開記者會，呼籲在面對疫情下每日可能出現上萬人確診，應比照前年和去年，把營利事業所得稅和綜合所得稅報稅期限後延1個月到6月底，苦民所苦並減少報稅人潮。

    針對居隔「3+4」新措施，國民黨立委洪孟楷批評，居隔「3+4」昨天提出，今天就要上路，是不是世界跟不上台灣開放的速度？這樣的決策過程，真的有專家把關嗎？讓民眾自主快篩、自主檢測，不就是把責任推給民眾？

    國民黨立委鄭正鈐表示，衛福部長陳時中已經打預防針，稱確診數會突破1萬人，還把居隔規定改成「3+4」，形同是完全鬆綁，任由疫情蔓延，要與病毒共存，但政府仍不願這樣講。

    國民黨立委吳怡玎說，昨天聽到「3+4」有點震驚，因為實在跳太快，防疫模範生紐西蘭是從7天開始，而台灣的「3+4」之後的4等於是自己管理，如何計算都不清楚，是很不科學的政策。

    吳怡玎指出，台北市長柯文哲說過疫情最高峰可能每天5萬人確診，若加上被匡列的人，連續7天都要快篩，需要的快篩量恐怕高達175萬劑，政府如何發放快篩劑？SOP是否出來？政府有沒有想清楚？

    國民黨團總召曾銘宗表示，居隔「3+4」政策，很多專家學者認為會造成疫情失控並擴散惡化，國民黨不會唱衰指揮中心決策，但要求配套要做好，包含藥品、疫苗，而快篩試劑國民黨贊成比照美、英，由政府免費提供。

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