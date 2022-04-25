為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    總統特赦韓豫平遭質疑干預司法？ 蔡清祥：依法行事

    國民黨立委葉毓蘭質詢法務部長蔡清祥。（記者謝君臨翻攝）

    國民黨立委葉毓蘭質詢法務部長蔡清祥。（記者謝君臨翻攝）

    2022/04/25 14:18

    〔記者謝君臨／台北報導〕總統蔡英文特赦陸軍退役少將韓豫平，朝野立委多表達肯定。然而，國民黨立委葉毓蘭今（25）日於立法院質詢時表示，外界質疑這有行政干預司法的問題，以及是否要鋪陳國務機要費除罪化？對此，法務部長蔡清祥強調，絕對沒有行政干預司法，因為在法律及憲法上，明定總統有此職權，純粹是依法行事。

    韓豫平、張淯森於2015年分別任職陸軍花東防衛指揮部參謀長、行政士，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會的3名軍眷，費用共計2880元，被認定觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法罪刑，分別遭處4年6月、1年有期徒刑並宣告褫奪公權。蔡總統考量本案情輕法重，顧念國軍將士貢獻，予以特赦。

    立法院司法及法制委員會今併案審查「犯罪被害人保護法修正草案」等案，邀請蔡清祥列席報告，並備質詢。葉毓蘭質詢指出，特赦是總統的特別權力，肯定蔡總統維護國軍官兵的用心，但外界有人質疑，本案尚未完全走完司法程序，特赦是否有行政干預司法的問題？以及這是否要鋪陳國務機要費除罪化？

    「這絕對沒有行政干預司法的問題！」蔡清祥強調，因為在法律及憲法上都有明確規定，總統有特赦的職權，這不是干預不干預的問題，純粹是依法行事。葉毓蘭續追問，蔡總統有沒有要法務部研議特赦前總統陳水扁的可能？蔡清祥說，到目前為止沒有接到其他指示。

    國民黨立委林思銘質詢時表示，蔡總統特赦韓豫平，他個人是肯定的，但根據蔡總統對事實的看法，如同打臉法官，司法院是否會懲處承審法官？

    對此，司法院刑事廳長彭幸鳴說，本案是歷經偵查、起訴且經過一、二、三審定讞的案件，歷審法官都是在檢辯都到庭狀況下，舉出雙方認為有利的證據，並考量各種事實後進行所有證據的調查，訴訟程序都符合正當法律程序的要求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    加菜金2880元宴請軍眷 貪污罪判刑// 總統特赦前少將韓豫平2人
    2022/04/23 05:30

    加菜金2880元宴請軍眷 貪污罪判刑// 總統特赦前少將韓豫平2人
    感謝總統特赦 韓豫平：願為國奉獻生命
    2022/04/23 05:30

    感謝總統特赦 韓豫平：願為國奉獻生命

    季配息型ETF新選擇 00905掛牌上市
    法部通盤檢討不符時宜法條
    2022/04/23 05:30

    法部通盤檢討不符時宜法條
    王光祿獲特赦免關 非常上訴駁回
    2021/12/30 05:30

    王光祿獲特赦免關 非常上訴駁回

    台新三十淨零論壇 吳東亮︰以金融引領永續
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播