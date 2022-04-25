疫情升溫要不要跑攤？ 南市長選戰黃偉哲、謝龍介再交鋒

對謝龍介的質疑，黃偉哲回應說，目前中央並沒有升級管制，一切就遵照中央的規定辦理。（資料照）

2022/04/25 13:49

〔記者蔡文居／台南報導〕隨著本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）升溫，很多議員都暫停舉辦活動，支持者聯誼活動、旅遊也取消。國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介今天質疑大家都自律減少活動舉辦，但只剩市長黃偉哲一人還在跑攤，他要求市長不要假藉防疫進行選舉，執政者雖有優勢，但福禍相倚，選民都在看。

黃偉哲回應說，目前中央並沒有升級管制，一切就遵照中央的規定，如果中央規定不跑攤、不公祭的話就遵照辦理，中央目前的政策是朝慢慢來開放，「那不知是民國幾年的防疫規定」。

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市府則表示，市長是防疫第一線指揮官，相關行程也都有在進行防疫宣導，防疫宣導這事沒人做也不行。

台南市議會今天進行衛生局及社會局業務報告，由衛生局長許以霖及社會局長陳榮枝到議會報告。謝龍介質詢時，質疑現在疫情升溫，議員都自律減少活動，但只剩市長黃偉哲一人還在跑攤。

謝龍介事後說明，現在議員很多人都自律減少活動或停辦活動，像他參加公祭就盡量提早到以避免群聚。他要求市長如果要跑攤就宣導防疫就好，不要假藉防疫之名進行選舉。

他說，執政者有其優勢，但這是禍福相倚 ，選民都在看。如果疫情控制不好就會投射到選舉上。對現任者，以防疫工作為名露臉，各縣市都一樣，這是一個選戰新形態，有舞台和沒有舞台的都在想盡辦法來因應選戰，像他現在除了媒體外，也透過網路等媒介來爭取與民眾互動。

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謝龍介質疑大家都自律減少活動舉辦，但只剩市長黃偉哲一人還在跑攤，他要求市長不要假藉防疫進行選舉。（記者蔡文居攝）

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