傻眼！趙少康發文「天祐烏克蘭」 配圖竟有蘇聯國徽

趙少康發文「天佑烏克蘭」，圖中蘇聯國徽引發爭議。（圖取自趙少康臉書）

2022/02/25 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯戰火一發不可收拾，國內許多政治人物對此也相當關心，紛紛表態。中廣董事長趙少康就在臉書貼出一張「天祐烏克蘭」的圖片，不過配圖當中卻含有蘇聯的國徽，引發網友吐槽。

趙少康今日（24日）在臉書發文聲援烏克蘭，只見他貼出一張位於烏克蘭首都基輔的「祖國之母」雕像照片，並在圖片寫上「天祐烏克蘭」，不過，這張照片卻引起爭議，因為「祖國之母」左手舉著的盾牌上，刻有蘇聯的國徽。

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圖片PO出後，網友紛紛吐槽，「你拿共產盾牌守護烏克蘭？烏克蘭應該會吐血.....」、「看到這圖我真的驚呆，所以我說認識歷史和文化很重要啊！」、「金童記取教訓，不要再親中舔共，當內應了。」、「天呀，無知政客拿著這種標誌要祝福烏克蘭。」、「趙少康的知識讓全世界都驚呆了！」、「一個親共的政治人物在撻伐極權俄國呼籲守護烏克蘭自由？有夠諷刺！！」

根據《香港01》報導，「祖國之母」是為紀念前蘇聯在衛國戰爭中犧牲的英烈而建，左手高舉的盾牌上刻有蘇聯國徽，自2016年起烏克蘭政府就計畫要移除，但由於資金以及結構安全等疑慮，一直未有實質進度。

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