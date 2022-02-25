為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傻眼！趙少康發文「天祐烏克蘭」 配圖竟有蘇聯國徽

    趙少康發文「天佑烏克蘭」，圖中蘇聯國徽引發爭議。（圖取自趙少康臉書）

    趙少康發文「天佑烏克蘭」，圖中蘇聯國徽引發爭議。（圖取自趙少康臉書）

    2022/02/25 00:10

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯戰火一發不可收拾，國內許多政治人物對此也相當關心，紛紛表態。中廣董事長趙少康就在臉書貼出一張「天祐烏克蘭」的圖片，不過配圖當中卻含有蘇聯的國徽，引發網友吐槽。

    趙少康今日（24日）在臉書發文聲援烏克蘭，只見他貼出一張位於烏克蘭首都基輔的「祖國之母」雕像照片，並在圖片寫上「天祐烏克蘭」，不過，這張照片卻引起爭議，因為「祖國之母」左手舉著的盾牌上，刻有蘇聯的國徽。

    圖片PO出後，網友紛紛吐槽，「你拿共產盾牌守護烏克蘭？烏克蘭應該會吐血.....」、「看到這圖我真的驚呆，所以我說認識歷史和文化很重要啊！」、「金童記取教訓，不要再親中舔共，當內應了。」、「天呀，無知政客拿著這種標誌要祝福烏克蘭。」、「趙少康的知識讓全世界都驚呆了！」、「一個親共的政治人物在撻伐極權俄國呼籲守護烏克蘭自由？有夠諷刺！！」

    根據《香港01》報導，「祖國之母」是為紀念前蘇聯在衛國戰爭中犧牲的英烈而建，左手高舉的盾牌上刻有蘇聯國徽，自2016年起烏克蘭政府就計畫要移除，但由於資金以及結構安全等疑慮，一直未有實質進度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍逼近烏克蘭首都！基輔近郊機場爆發激戰
    2022/02/24 23:47

    俄軍逼近烏克蘭首都！基輔近郊機場爆發激戰
    烏克蘭遭俄軍進犯 中歐國家準備接收難民
    2022/02/24 23:10

    烏克蘭遭俄軍進犯 中歐國家準備接收難民

    飛利浦家電Talkshow 人氣網紅來挑戰
    歐洲二戰以來最黑暗時期 烏克蘭外長疾呼援烏制俄：勿重蹈覆轍
    2022/02/24 22:58

    歐洲二戰以來最黑暗時期 烏克蘭外長疾呼援烏制俄：勿重蹈覆轍
    北約：無意派軍進駐烏克蘭 對俄採嚇阻新措施
    2022/02/24 22:52

    北約：無意派軍進駐烏克蘭 對俄採嚇阻新措施

    郭婷筠胖到身體發警訊 靠它重拾健康
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播