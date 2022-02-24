韓新任代表訪鄭文燦 鄭炳元：台韓半導體將從競爭轉為合作

韓國新任駐台代表鄭炳元（左二）拜會桃園市長鄭文燦，雙方就疫後觀光、產業發展交換意見。（桃園市政府秘書處提供）

2022/02/24 18:17

〔記者謝武雄／桃園報導〕韓國新任駐台代表鄭炳元今（24日）拜會桃園市政府，與桃園市長鄭文燦就疫後觀光、產業發展交換意見；鄭炳元也提到，台、韓半導體產業在國際市場都佔有一席之地，雙方在國際供應鏈的角色，將從競爭關係轉為更密切合作關係。

鄭文燦也提到，桃園是國際旅客進入台灣第一站，韓國企業有許多在桃園紮根，例如施工中的捷運綠線就是使用韓國車廂，另桃園國際機場第三航廈、大潭電廠等基礎建設也都有韓國企業的協助，相信雙方未來在產業、建設方面會有更密切合作。

請繼續往下閱讀...

鄭文燦表示，桃園升格後積極推動城市外交，與韓國仁川廣域市、龜尾市及論山市皆為友好城市，這兩年雖受到疫情影響，桃園與韓國友好城市仍互動良好，下半年有機會在第三劑疫苗施打達一定程度後開放觀光。

鄭文燦說，桃園目前也有許多重大發展計畫，包含：桃園航空城計畫、「亞洲．矽谷」計畫、前瞻基礎建設計畫，含括各項高科技、航太、汽車、智慧醫療、生物科技、物聯網、綠能、物流倉儲、新創產業等引領台灣經濟發展，歡迎更多韓國廠商來桃園投資。

鄭炳元表示，韓台貿易總額已接近500億美元，疫情未爆發前，2019年兩國互訪人數合計超過245萬人次，相信疫情趨緩後雙方將產生「報復性旅遊」，希望可以突破300萬人次旅客的目標。

韓國新任駐台代表鄭炳元（圖左）拜會桃園市長鄭文燦（圖右），雙方就疫後觀光、產業發展交換意見。（桃園市政府秘書處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法