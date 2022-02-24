立院明開議預期藍營會有動作 柯建銘：甲動應對見招拆招

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2022/02/24 15:27

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院第十屆第五會期明日開議，將邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告及總質詢。民進黨團總召柯建銘今表示，有關日本食品進口部分，已公告生效了，預期國民黨團會有一些動作，可能在院會或委員會，我們可以答應的，是查照改審查，上次美豬的行政命令也一樣，就見招拆招，我們明天發布甲級動員令，也呼籲國民黨團適可而止。

民進黨團中午舉行黨團大會，柯建銘於會後受訪。他說，新會期有幾個重大事項，首先是兩個預算，一是國營事業預算，另一個是中央政府總預算案的解凍案約1、2千案，若不排審恐拖到下會期，那總預算也會發生問題；立院陋習就是大家要凍結百分之幾，有的要交書面報告，有的要交專案報告，因應公督盟要求，大家盡量提案，變成晚近立院預算常常要審兩次，浪費很多時間。

請繼續往下閱讀...

柯建銘表示，上週五朝野協商時談到，希望國營事業預算在這會期解決，那次大家有共識，但國民黨不簽名，下次再來談，我們和國民黨團都有召委席次，盼儘速將國營事業預算審竣，也拜託國民黨團一起，希望在這會期解決。

另，柯建銘指出，有兩個同意權案要行使，包括國家通訊傳播委員會（NCC）有3個委員要補，還有檢察總長，剩下的就是法案，有太多重大法案要處理，已有將近90個法案送來還沒處理，分布在各委員會，之後還有很多法案會送來，行政院會今也通過包括促轉條例在內的4個法案，那個也有急迫性。

柯建銘說，拜託我們的召委優先排審行政院的法案、總預算解凍案、國營事業預算等，執政必須負責，跟大家拜託。

8個委員會成員部分，柯建銘表示，有的是人太多，要開始協調，這中間有一個很大的變數，是3月1日有10位立委要抽籤，包括時代力量3個、民眾黨5個，再加上未加入黨團運作的民進黨立委黃國書、無黨籍立委林昶佐，抽下去會有2人重複在同一個委員會，這會影響各黨人數，等抽完後我們的人才能調整；召委的部分內部也趕快協調，有想做的就去連署，不要客氣。

此外，柯建銘也提及，新會期開始，有關於日本食品進口部分，看國民黨團怎麼樣，我們就見招拆招，這已公告生效了，國民黨團預期會有一些動作，可能在院會或委員會，我們可以答應的是查照改審查，這沒有問題，送來後第一個報告事項就可以處理掉，上次美豬行政命令也一樣，要怎麼弄就面對。

至於明天會有什麼狀況，柯建銘說，要等國民黨團開完黨團大會才可能有跡象，我們就見機行事，這一題應該到尾聲了，因為已經生效了，希望國民黨團適可而止，開議首日順利是我們的期待，但通常不順利也是常態，我們就見招拆招。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法