禁用選對會成員合照當文宣 鍾佳濱： 對我不是很公平但願配合

立委鍾佳濱。（鍾佳濱辦公室提供）

2022/02/24 13:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕針對民進黨中常會昨日（23日）決定，初選參選人不得使用選對會成員照片作為文宣。參加屏東縣長初選的立委鍾佳濱今天（24日）表示，主席說重話了，就是要針對目前初選的各種亂象進行整頓，包括六都市議員在內的參選人，打著派系的旗號，將屬於全黨的公共財變成專屬的推薦人，這當然是不對的。

鍾佳濱表示，依據民進黨的傳統，不論是黨主席、總統提名人還是總統本身，只要是黨員都會是從政同志優先引用的公共形象，藉以彰顯民進黨的價值。但他說，這次很多所謂的「唯一推薦」卻是透過照片同框，即便未取得當事人首肯，也讓民眾產生錯覺，「這是誠信問題，當然不應該」。

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他指出，不僅是黨主席，黨內許多天王也受到同樣困擾，但礙於角色、身分不能一一釐清，因此中常會的決定，就是讓黨內前輩與參選人間，無須再爭論「推薦」是否取得本人的首肯，而一律要求大家不得再使用選對會成員的形象。

鍾佳濱說，雖然對他來講不是很公平，畢竟他有得到當事人的首肯，但還是願意配合，以符合中常會決定的方式進行。但他說，就像百米賽跑，「大家開始跑了，再換跑鞋是有困難的」，因此他還是希望黨中央能有明確的細部規則，如「已懸掛的看板」、「已大量製作的文宣品」等該如何處理，能盡快、明確的告知。

鍾佳濱認為，這次初選仍應回歸到民進黨對社會的訴求，如爭取社會各界賢達的推薦、對未來發展提出明確的政見等，讓鄉親有所依循。因此，他也建議黨中央未來的選務規劃，以讓參選人們能回歸政見討論為主。

參與民進黨屏東縣長初選者包括立委鍾佳濱、莊瑞雄、周春米；其中周春米今早已經開始主動拆除與正副總統等選對會成員的看板；莊瑞雄的看板以個人為主；鍾佳濱則掛有與副總統賴清德的合照文宣。

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